Signifikansi Pidato Sayyid Nasrullah

Islam Times - Tidak diragukan lagi para sejarawan akan memandang tanggal 3 November sebagai perubahan simbolis dalam tatanan global dan keseimbangan kekuatan geopolitik.

Kita telah dikondisikan untuk melihat jam berapa di London, New York atau Singapura yang sering ditampilkan di layar TV dan situs berita.Pada tanggal 3 November, waktu Beirut adalah waktu yang paling penting bagi para pengambil keputusan global dan jutaan orang lainnya di seluruh dunia.Secara internasional, dipahami bahwa pidato Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrullah yang ditunggu-tunggu akan menentukan masa depan tidak hanya di Asia Barat tetapi juga seluruh dunia.Sejak meningkatnya perang di Palestina baru-baru ini, pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik tersebut segera menyadari bahwa keputusan Hizbullah mengenai tingkat keterlibatannya adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi apartheid Israel.Israel dan para pendukungnya di Barat berasumsi bahwa pidato pemimpin Hizbullah akan memberikan mereka jawaban yang jelas mengenai apa yang direncanakan oleh gerakan tersebut.Tapi tidak. Dalam perang, seseorang tidak akan mengungkapkan rencananya.Pidato Sayyid Nasrullah pasti mengecewakan mereka yang mengira dia akan mengumumkan serangan balasan besar-besaran untuk membebaskan Palestina.Gerakan perlawanan yang canggih tidak mendasarkan keputusannya pada emosi atau tren sosial.Tidak diragukan lagi bahwa pidato tersebut juga merupakan kekecewaan besar bagi para pejabat apartheid Israel dan para pendukungnya di Barat.Hal ini jelas menunjukkan bahwa Hizbullah masih mempertahankan pilihan untuk melakukan eskalasi skala penuh dan tidak akan mengesampingkan hal tersebut dalam keadaan apa pun.Dalam pidatonya, Sayyid Nasrullah menyatakan bahwa “semua kemungkinan di lini depan Lebanon terbuka dan semua opsi ada di meja, dan kita dapat mengambil pilihan tersebut kapan saja… Kita semua harus siap menghadapi segala skenario yang mungkin timbul.”Faktor ini akan terus memberikan tekanan politik dan logistik terhadap Israel dan negara-negara Barat yang mendukungnya.Meskipun isi pidato pemimpin Hizbullah mempunyai bobot yang signifikan, simbolismenya bahkan lebih penting lagi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, keputusan yang diambil di Asia Baratlah yang menentukan dan akan menentukan jalannya peristiwa penting di masa depan.Ketika Palestina melancarkan operasi militer terhadap Israel bulan lalu, jelas bahwa mereka memahami dampak yang akan ditimbulkannya.Kemungkinan besar mereka telah mempersiapkan diri menghadapi hal tersebut pada tingkat politik, militer, dan logistik.Fenomena ini dikemukakan oleh pakar regional terkemuka Belgia Elijah J. Magnier dalam beberapa wawancara dengan Al Jazeera.Menurut Magnier, Israel berada dalam mode reaktif, sedangkan perlawanan Palestina merupakan bagian dari pertarungan militer dan politik yang lebih luas.Genosida yang sedang berlangsung di Gaza, rudal yang diluncurkan oleh Yaman terhadap Israel dan operasi yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Irak terhadap pasukan AS, ditambah dengan ketidakpastian yang semakin diperkuat oleh pidato Sayyid Nasrullah, berarti bahwa rezim Zionis akan tetap berada dalam kegelisahan untuk waktu yang lama.Israel bukanlah entitas normal. 'Negara' ini hanya bisa bertahan karena dukungan finansial, militer, dan politik yang sangat besar yang diberikan oleh rezim barat.Israel adalah entitas yang disubsidi. 'Negara' ini tidak dapat bertahan sebagai negara yang berfungsi jika harus menanggung permusuhan dalam jangka waktu yang lama. Ini terutama berlaku dalam konflik saat ini karena konflik ini tidak seperti konflik yang pernah dihadapi Israel sebelumnya.Hal ini membawa kita pada pertanyaan kunci: apa pesan utama dari pidato Sayyid Nasrullah?Meskipun ada beberapa hal penting, ada satu hal yang memerlukan fokus khusus.Pemimpin Hizbullah menjelaskan bahwa keputusan Poros Perlawananlah yang akan menentukan bagaimana perang yang sedang berlangsung di Palestina akan berkembang.Jika Hizbullah memilih untuk melakukan eskalasi, seperti yang telah mereka lakukan secara rutin, tidak ada kekuatan non-regional atau pengganti lokal AS yang dapat mencegah situasi tersebut berkembang dengan cara yang tidak menguntungkan bagi Israel dan AS.Dan ini merupakan kekalahan politik bagi Israel dan Amerika.Amerika dan Israel yang “perkasa” kini menjadi tahanan politik atas keputusan yang dibuat oleh musuh-musuh mereka. Mereka tidak lagi memonopoli tindakan kekerasan dan kerangka politik atas peristiwa-peristiwa besar.[IT/CrescentIntl/AR]