AS Mengirim Pesan Jelas dengan Mengerahkan Kapal Selam Berkemampuan Nuklir 

IslamTimes - Meskipun pengerahan kapal selam kelas Ohio berkemampuan nuklir oleh AS ke wilayah tersebut masih menjadi berita baru, banyak analis yang mencatat pentingnya fakta bahwa AS telah mengumumkan di mana kapal selam tersebut berada.

Pengakuan AS atas lokasi kapal selam kelas Ohio sangat jarang terjadi karena lokasi tersebut mewakili bagian dari apa yang disebut “triad nuklir” senjata atom Amerika – yang juga mencakup rudal balistik berbasis darat dan bom nuklir di atas kapal pembom strategis.Pengumuman AS tidak memberikan rincian lebih lanjut dalam pernyataan daringnya pada hari Minggu (5/11), meskipun mereka mengunggah gambar yang menunjukkan kapal selam di Terusan Suez Mesir dekat Jembatan Terusan Suez.Meskipun kapal selam kelas Ohio bertenaga nuklir dan banyak yang membawa senjata nuklir, kapal selam lainnya hanya membawa rudal jelajah dan dimaksudkan untuk dikerahkan dengan pasukan operasi khusus, sehingga tidak jelas apakah kapal selam yang sekarang beroperasi di Timur Tengah membawa rudal balistik nuklir.Komando Pusat AS secara terpisah merilis gambar pembom B-1 berkemampuan nuklir yang juga beroperasi di Timur Tengah pada hari Minggu (5/11).Terakhir kali Amerika mengungkapkan bahwa mereka memiliki kapal selam bertenaga nuklir di wilayah tersebut adalah setahun yang lalu, ketika Kepala Komando Pusat Jenderal Michael Kurilla secara terbuka memeriksa USS West Virginia, yang berada di lokasi yang dirahasiakan di laut.[IT/r]