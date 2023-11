Washington Menyaksikan Protes Pro-Palestina Terbesar dalam Sejarah AS

Washington largest pro-Palestine protest in US history

IslamTimes - Lebih dari 100.000 pengunjuk rasa memenuhi jalan-jalan di Washington DC pada Sabtu (4/11) sore di ibu kota Amerika Serikat untuk mendukung Palestina dan menyerukan gencatan senjata di Gaza. Hal ini menjadi apa yang disebut oleh penyelenggara, peserta dan pengamat sebagai protes pro-Palestina terbesar dalam sejarah AS.

Demonstrasi tersebut, yang berkumpul di Freedom Plaza di pusat kota Washington sebelum bergerak menuju Gedung Putih, dihadiri oleh orang-orang dari seluruh AS. Acara ini diselenggarakan oleh beberapa kelompok, termasuk Gerakan Pemuda Palestina, Mahasiswa Nasional untuk Keadilan di Palestina dan Kampanye AS untuk Hak-Hak Palestina.Panitia mengatakan dalam pernyataan pers pada hari Minggu (5/11) bahwa jumlah pemilih lebih dari 300.000.Acara ini juga didukung oleh ratusan organisasi dan kelompok lainnya. Puluhan ribu orang berangkat dengan bus dari seluruh penjuru negeri.Mengingat statusnya sebagai ibu kota negara, dan menjadi rumah bagi tiga cabang pemerintahan, Washington secara rutin menjadi tuan rumah protes dalam berbagai ukuran.Namun demonstrasi yang terjadi pada hari Sabtu, menurut para pengunjuk rasa yang berbicara kepada Middle East Eye, tidak seperti yang pernah terjadi di ibu kota sebelumnya, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga merupakan cerminan dari perubahan sikap di AS.Beberapa orang yang hadir mengatakan kepada MEE bahwa kampanye pemboman Zionis “Israel” yang sedang berlangsung di Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 9.000 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan, telah memicu kebangkitan kesadaran masyarakat di negara tersebut.“Saya telah memposting berbagai hal di Instagram saya, dan orang-orang akan mengirimi saya DM dan bertanya tentang apa semua ini. Kemudian mereka mengetahuinya,” kata Tone Trump, seorang seniman Muslim dari Philadelphia, kepada MEE.“Ini menyadarkan dunia, dan bukan hanya hati mereka tapi juga pikiran mereka. Bahkan saya sendiri, saya telah belajar banyak selama beberapa minggu terakhir.”Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina, membentangkan plakat yang menuduh Biden terlibat dalam genosida terhadap warga Palestina, dan meneriakkan "Bebaskan, bebaskan Palestina!" Protes ini mirip dengan protes anti-perang besar sepanjang sejarah AS, termasuk penentangan terhadap Perang Irak pada tahun 2002/03, dan mobilisasi massa menentang Perang Vietnam pada tahun 1960an."Ini adalah momen penting bagi perjuangan Palestina. Politisi AS tidak bisa lagi mengatakan bahwa mereka bertindak demi kepentingan warganya," kata Yara Shoufani dari Gerakan Pemuda Palestina dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada MEE.“Apa yang kita lihat hari ini menegaskan bahwa di seluruh Amerika ada dukungan besar tidak hanya untuk gencatan senjata di Gaza, tapi juga untuk pembebasan Palestina dan diakhirinya pendudukan Zionis ‘Israel’ atas tanah kami.”Acara ini juga mengumpulkan daftar tokoh terkemuka dan terkenal sebagai pembicara pada rapat umum tersebut, termasuk rapper Amerika Macklemore.“Pertama dan terpenting, ini sungguh indah untuk diamati hari ini,” katanya kepada hadirin.“Mereka menyuruh saya diam. Mereka menyuruh saya melakukan penelitian, untuk kembali ke masa lalu, bahwa mengatakan sesuatu itu terlalu rumit, bukan? Untuk diam pada saat ini. Dalam tiga minggu terakhir saya telah kembali dan melakukan beberapa penelitian… Saya bisa diajar. Saya tidak cukup tahu. Tapi saya cukup tahu bahwa ini adalah genosida.”Massa yang hadir beragam dalam ras, jenis kelamin, dan usia, namun protes tersebut tampaknya sebagian besar terdiri dari kaum muda.Jajak pendapat yang dilakukan saat ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh generasi Milenial dan Generasi Z Amerika percaya bahwa AS telah secara terbuka mendukung perang “Israel” di Gaza, dan dalam jajak pendapat lainnya hanya 32 persen responden berusia antara 18-34 tahun yang menyetujui pernyataan entitas Zionis “Israel” bahwa itu adalah tanggapan terhadap Operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober dari kelompok Palestina.Catherine Wilkerson, seorang dokter berusia 74 tahun dari Ann Arbor, Michigan, yang telah melakukan advokasi untuk Palestina selama lebih dari dua dekade, mengatakan bahwa pemuda di AS adalah sumber inspirasi saat ia melanjutkan aktivismenya."Ini benar-benar menginspirasi dan membangun. Putri saya di Seattle akan melakukan protes di sana bersama suaminya. Putra saya yang harus tinggal bersama cucu-cucu kami akan melakukan demonstrasi di Hamtramck," katanya.Gregory’s Coffee, yang terletak sekitar tujuh blok jauhnya dari Freedom Plaza, menjadi pusat perhatian ketika para demonstran mampir untuk mengambil secangkir kopi dalam perjalanan menuju unjuk rasa. Meskipun terdapat banyak lokasi Starbucks yang lebih dekat, banyak pengunjung juga berpartisipasi dalam boikot terhadap jaringan kopi tersebut, setelah perusahaan tersebut mengajukan tuntutan hukum terhadap serikat pekerja tersebut karena menyatakan solidaritas dengan Palestina.Kedai kopi dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang mengenakan keffiyeh dan membawa plakat, dan terdapat campuran antara orang-orang yang mampir sebelum mereka pergi ke tempat unjuk rasa dan mereka yang sedang dalam perjalanan pulang.Khalil, seorang pria Palestina yang berasal dari Nablus dan melakukan perjalanan ke Washington dari Rhode Island, mengatakan bahwa protes hari Sabtu (4/11) adalah tanda bahwa banyak orang di Amerika akhirnya menyadari apa yang dilakukan rezim apartheid Zionis “Israel” terhadap warga Palestina.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jumlah dukungan untuk Palestina tidak diberitakan di media Amerika, yang menunjukkan video balai kota Worcester, Massachusetts mengibarkan bendera Palestina di depan gedungnya. Berita itu diabaikan oleh semua kecuali dua outlet berita lokal.Namun karena semakin banyak orang Amerika yang berpaling dari saluran TV kabel dan mendapatkan berita dari media sosial dan media lainnya, Khalil mengatakan mereka semakin terbuka terhadap lebih banyak perspektif dan fakta terkait entitas Zionis "Israel" dan Palestina.