Imam Ali Khamenei: AS Terlibat Langsung dalam Mendalangi Perang Gaza; Israel ‘Benar-benar Pecundang’ Selamanya

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei and Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani meet in Tehran

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Imam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengatakan Amerika Serikat terlibat langsung dalam mendalangi perang Zionis Israel di Gaza, dan menekankan bahwa rezim Tel Aviv adalah pihak yang benar-benar kalah dalam agresi terhadap Jalur Gaza yang terkepung.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani di Tehran pada hari Senin (6/11). Presiden Iran Ebrahim Raeisi juga hadir dalam pertemuan tersebut.Imam Ali Khamenei tersebut menyatakan keyakinannya bahwa Amerika pasti terlibat dalam kejahatan rezim Zionis Israel di Gaza.“Sejak hari-hari pertama serangan rezim Zionis, semua bukti dan indikasi menunjukkan keterlibatan langsung Amerika dalam menjalankan perang,” ujarnya.Ketika perang berlanjut, Ayatollah Khamenei menambahkan, alasan di balik peran langsung AS dalam memimpin kejahatan Zionis Israel akan menjadi lebih jelas.Pemimpin menyatakan bahwa rezim Zionis Israel tidak dapat melanjutkan perang jika AS tidak memberikan bantuan militer dan politik.Meskipun terjadi pembantaian warga Palestina di Gaza, rezim Zionis Israel adalah “pecundang utama” dalam perang yang sedang berlangsung karena gagal memulihkan reputasinya yang hilang dan tidak akan mampu memperolehnya kembali di masa depan, tegasnya.Ayatollah Khamenei juga memuji sikap “baik dan kuat” pemerintah Irak dalam mendukung rakyat Palestina di Gaza dan mendesak dunia Muslim untuk memberikan tekanan politik pada AS dan Israel untuk mengakhiri pembunuhan warga sipil di jalur yang terkepung.Sebagai negara penting di kawasan, Irak dapat memainkan peran khusus dalam hal ini dan membentuk front baru di dunia Arab dan Muslim, katanya.Menurut Ayatollah Khamenei, Iran dan Irak dapat berperan efektif dalam hal ini dengan meningkatkan kerja sama bilateral.Di bagian lain dalam sambutannya, Rahbar memuji kemajuan yang dicapai dalam kerja sama ekonomi dan keamanan antara Tehran dan Baghdad dan menyarankan kedua belah pihak untuk melanjutkan kemajuan dengan kecepatan yang sama.Perdana Menteri Irak sendiri mengatakan Operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan Hamas adalah operasi heroik yang membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat bebas di dunia.Sudani menyesalkan serangan brutal Zionis Israel di Gaza yang ia gambarkan sebagai “balas dendam kolektif” terhadap masyarakat di wilayah kecil tersebut.Pemerintah Irak telah melakukan upaya politik yang besar untuk mengakhiri kejahatan Israel di Gaza dan mengirimkan makanan dan obat-obatan kepada rakyatnya, katanya.Sudani juga menyatakan tekad kuat Irak untuk meningkatkan hubungan dengan Iran dan melaksanakan perjanjian bilateral.[IT/r]