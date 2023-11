Menlu Iran: Tehran Menerima Pesan Baru dari Washington Mengenai Gaza

Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Tehran telah menerima pesan baru dari Washington yang mengklaim bahwa AS mengupayakan gencatan senjata di Jalur Gaza, namun dalam praktiknya mereka terus mendukung genosida Zionis Israel di wilayah Palestina.

Menteri tersebut, yang berbicara kepada wartawan di sela-sela pertemuan hari Senin (6/11) antara kepala pemerintahan Iran dan Irak di Teheran, mengatakan, pesan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan AS di Gaza di mana AS mendukung aksi tersebut. Kejahatan Israel terhadap warga sipil.“Amerika … menyampaikan pesan kepada kami dalam tiga hari terakhir (mengklaim) bahwa mereka menginginkan gencatan senjata dan telah melakukan upaya dalam hal ini,” kata Amir-Abdollahian, seraya menambahkan bahwa “namun, mereka mendukung pembunuhan massal dan genosida” orang-orang di Gaza.“Kami berharap AS segera mengubah kebijakannya dan berhenti mendukung partai pendudukan,” ujarnya.AS telah mengirimkan pesan serupa ke Iran, negara yang memiliki pengaruh terhadap kelompok perlawanan di Palestina, sejak agresi Zionis Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober, menurut pernyataan Amir-Abdollahian dan otoritas lainnya.Amir-Abdollahian juga mengomentari laporan yang menunjukkan bahwa timpalannya dari AS Antony Blinken telah tiba di ibu kota Irak, Bagdad, pada hari Minggu (5/11) sambil mengenakan rompi antipeluru karena takut dia akan menjadi sasaran karena dukungannya terhadap pembantaian Zionis Israel di Gaza.“Ini adalah kenyataan mengenai peran AS di kawasan ini,” kata diplomat tersebut.Kelompok perlawanan di Irak telah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer AS di negara Arab tersebut sebagai tanggapan atas tawaran dukungan langsung dan terbuka dari Washington terhadap serangan Israel di Gaza.Kelompok-kelompok tersebut dan negara-negara lain di kawasan ini telah memperingatkan bahwa serangan terhadap kepentingan AS dapat meluas jika Zionis Israel tidak menghentikan agresi brutalnya terhadap Gaza.Otoritas kesehatan Gaza mengatakan pada hari Senin bahwa jumlah orang yang terbunuh dalam 31 hari serangan Israel telah melebihi 10.000 dan anak-anak menyumbang hampir setengah dari jumlah korban tewas.[IT/r]