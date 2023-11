NYT: AS Meminta Israel untuk Menggunakan ‘Bom yang Lebih Kecil’ 

Rescue teams at the site of the IDF's bombing of Jabalia refugee camp

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendorong Zionis Israel untuk mengurangi korban sipil dengan menggunakan “bom yang lebih kecil” selama pertemuan dengan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, New York Times melaporkan pada hari Sabtu (4/11).

Menteri Luar Negeri Antony Blinken dilaporkan mengatakan kepada Otoritas Palestina bahwa mereka dapat menjalankan Gaza setelah perangSelama pertemuan dengan para pemimpin Arab dan pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada akhir pekan, Blinken sesumbar bahwa dia telah menguraikan “langkah nyata” kepada Netanyahu yang akan mengurangi korban sipil di Gaza. Namun, dia enggan mengungkapkan secara terbuka sifat dari langkah-langkah tersebut.Pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Times bahwa tindakan tersebut termasuk tidak hanya menggunakan bom yang lebih kecil, namun juga mengumpulkan lebih banyak informasi intelijen di lokasi jaringan komando dan kontrol Hamas. Dia juga menganjurkan penggunaan pasukan darat untuk memisahkan pusat populasi sipil dari benteng Hamas, serta meningkatkan kualitas intelejen menargetkan para pemimpin Hamas.Pada hari Jumat (3/11), Washington dilaporkan meminta Israel menjelaskan “pemikiran dan proses” di balik serangan udara yang menghancurkan pada hari Selasa (31/10) di kamp pengungsi Jabalia di Gaza, salah satu lokasi terpadat di sebuah daerah kantong yang juga merupakan salah satu daerah terpadat di dunia.Pasukan Pertahanan Zionis Israel meratakan sebagian kamp dengan apa yang menurut para ahli merupakan beberapa bom seberat 2.000 pon buatan AS, yang diklaim telah membunuh seorang komandan Hamas dan “puluhan” militan. Pejabat Gaza melaporkan sedikitnya 195 warga Palestina tewas dalam serangan tersebut dan lebih dari 400 orang terluka, mayoritas perempuan dan anak-anak.Menurut Politico, para pejabat mendesak Zionis Israel untuk menggunakan “penargetan yang tepat” dan pendekatan yang “lebih bedah” untuk menghindari kerugian yang tidak semestinya terhadap warga sipil di masa depan. AS berharap bahwa dengan mengirimkan bom yang lebih kecil seberat 250 pon ke Zionis Israel, hal ini dapat mencegah IDF menggunakan amunisi yang lebih besar karena dampak kerusakannya yang mengerikan.Netanyahu dikatakan “sebagian” mengindahkan saran tersebut, namun berjanji untuk melanjutkan dengan “kekuatan penuh” sampai para sandera yang disandera oleh Hamas dibebaskan dan telah berulang kali menolak saran gencatan senjata.Meskipun Blinken sendiri menolak gagasan gencatan senjata, dan mengklaim hal itu akan memberi Hamas kesempatan untuk berkumpul kembali, dia dilaporkan mengatakan kepada Abbas pada hari Minggu bahwa dia membayangkan Otoritas Palestina “memainkan peran sentral” di Gaza pascaperang dan berjanji untuk meningkatkan pengiriman bantuan. . Abbas mengatakan dia hanya akan mengambil alih kekuasaan sebagai bagian dari “solusi politik komprehensif” terhadap konflik Zionis Israel-Palestina, kantor berita Palestina Wafa melaporkan.Mengecam pemboman di Gaza sebagai “perang genosida,” dia memohon kepada Blinken “untuk segera menghentikan Zionis [Israel] melakukan kejahatan semacam itu.”Setidaknya 10.022 warga Palestina telah terbunuh di Gaza sejak deklarasi perang Zionis Israel terhadap Hamas pada 7 Oktober, lebih dari sepertiga dari mereka adalah anak-anak, ungkap Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Senin (6/11). Ribuan lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan setelah serangan udara Zionis Israel menghancurkan bagian utara daerah kantong tersebut.[IT/r]