Politico: Diplomat AS Mengutuk Kebijakan Israel 

Antony Blinken, Secretary of State at the State Department.jpg

IslamTimes - Diplomat tingkat bawah dan menengah di Departemen Luar Negeri AS telah meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengutuk pemboman Zionis Israel terhadap warga sipil dan menuntut gencatan senjata di Gaza, menurut bocoran memo yang dilihat oleh Politico. Memo itu adalah tanda terbaru perpecahan dalam departemen terkait Zionis Israel.

Dalam memo yang bocor, staf Departemen Luar Negeri berpendapat bahwa Washington harus mengutuk pembunuhan warga sipil yang dilakukan Zionis IsraelMemo tersebut menyerukan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan diplomat senior lainnya untuk secara terbuka menuntut agar Zionis Israel menyetujui gencatan senjata, dan untuk menyelaraskan pernyataan publik dan pribadi mereka mengenai konflik tersebut, Politico melaporkan pada hari Senin (6/11).Mengkritik Zionis Israel secara pribadi namun tidak di depan umum “berkontribusi pada persepsi publik regional bahwa Amerika Serikat adalah aktor yang bias dan tidak jujur, yang paling buruk tidak akan memajukan, dan paling buruk merugikan, kepentingan AS di seluruh dunia,” menurut laporan dalam memo tersebut.“Kita harus secara terbuka mengkritik pelanggaran Zionis Israel terhadap norma-norma internasional seperti kegagalan membatasi operasi ofensif hanya pada sasaran militer yang sah,” pesan tersebut melanjutkan. “Ketika Zionis Israel mendukung kekerasan pemukim dan perampasan tanah ilegal atau menggunakan kekuatan berlebihan terhadap warga Palestina, kita harus menyampaikan secara terbuka bahwa hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Amerika sehingga Zionis Israel tidak bertindak tanpa mendapat hukuman.”Memo itu ditandai “sensitif tetapi tidak rahasia,” kata Politico, seraya menambahkan bahwa tidak jelas berapa banyak orang yang menandatanganinya, dan apakah memo tersebut diserahkan ke ‘Dissent Channel’ milik departemen tersebut, yang berfungsi sebagai kotak sabun bagi karyawan untuk mempertanyakan keputusan kebijakan.Beberapa memo serupa telah beredar sejak perang Zionis Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober, dan Blinken bertemu dengan sekelompok staf yang berbeda pendapat akhir bulan lalu, lapor Huffington Post. Seminggu sebelum pertemuan tersebut, kepala transfer senjata Departemen Luar Negeri AS berhenti dari jabatannya sebagai bentuk protes, dan menulis dalam surat pengunduran dirinya bahwa tindakan Washington yang terburu-buru untuk mempersenjatai Zionis Israel adalah “kepicikan, destruktif, tidak adil, dan bertentangan dengan nilai-nilai yang kami anut di depan umum. ”Meskipun Blinken mengkritik insiden kekerasan terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh pemukim Yahudi, dia berbicara lebih samar tentang meningkatnya jumlah korban warga sipil di Gaza. “Kami telah melibatkan Zionis Israel dalam langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk meminimalkan korban sipil,” katanya pada hari Senin (6/11), setelah Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa lebih dari 10.000 orang telah tewas di daerah kantong tersebut sejak kampanye pemboman Israel dimulai sebulan lalu.Meskipun terdapat banyak suara yang mendukung gencatan senjata di Majelis Umum PBB akhir bulan lalu, Blinken telah berulang kali menolak seruan untuk menghentikan operasi Zionis Israel. Setiap jeda dalam pertempuran, menurutnya pekan lalu, akan memberi Hamas waktu untuk “berkumpul kembali dan mengulangi apa yang mereka lakukan pada 7 Oktober,” mengacu pada serangan kelompok tersebut terhadap Zionis Israel yang menyebabkan sekitar 1.400 orang tewas.Keengganan Blinken terhadap gencatan senjata juga tercermin dalam memo yang dikirimkan kepada diplomat AS pada awal konflik. Email Departemen Luar Negeri tersebut mendesak para diplomat dan staf komunikasi untuk menghindari frasa seperti “memulihkan ketenangan”, “mengakhiri kekerasan/pertumpahan darah”, atau “de-eskalasi/gencatan senjata”, dan sebaliknya menekankan hak negara Yahudi untuk “melakukan tindakan pertahanan diri."[IT/r]