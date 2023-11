Media: Sekutu NATO Memperingatkan AS tentang ‘Reputasi Ternoda’ 

US Secretary of State Antony Blinken with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan after a meeting in Ankara

IslamTimes - Türki telah mengatakan kepada AS bahwa pendiriannya terhadap konflik Zionis Israel-Hamas telah mencoreng reputasinya dan menempatkan seluruh masyarakat dunia dalam posisi yang sulit, Hurriyet melaporkan pada hari Selasa (7/11).

Ankara telah mengecam Menteri Luar Negeri Antony Blinken atas pembelaan Washington terhadap Zionis Israel, Hurriyet melaporkanMenurut harian Turki, pesan tersebut disampaikan Ankara dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada hari Senin (6/11), yang membahas krisis yang terjadi di Timur Tengah saat ini.Pertemuan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Türki dan Zionis Israel, sekutu utama Washington di wilayah tersebut, dimana Presiden Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini menuduh negara Yahudi tersebut melakukan “kejahatan perang” di Gaza dan mengecam serangan darat yang dilakukannya sebagai “pembantaian yang terbuka dan kejam. ”Zionis Israel menyatakan bahwa mereka tidak berniat merugikan penduduk sipil di wilayah kantong Palestina, dan menekankan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan Hamas, yang melancarkan serangan mendadak ke negara tersebut pada tanggal 7 Oktober.Hurriyet mengklaim bahwa Fidan dan delegasinya “menjelaskan dengan jelas” kepada Blinken apa yang terjadi di Gaza, dan bahwa janji AS untuk mendukung Zionis Israel sementara menolak menyerukan gencatan senjata, “menimbulkan masalah bagi semua orang.”“Anda juga membahayakan citra Anda sendiri karena Anda dipandang sebagai pelindung kejahatan yang dilakukan Zionis Israel,” kata delegasi tersebut.Usai pertemuan tersebut, kedua belah pihak tidak mengeluarkan pernyataan bersama atau mengadakan konferensi pers bersama. Namun, ketika berbicara kepada wartawan, Blinken mengatakan bahwa dia melakukan pembicaraan yang sangat “produktif” dengan Fidan, termasuk tentang perlunya “memperluas bantuan kemanusiaan secara signifikan” ke Gaza dan menghindari eskalasi konflik.Pernyataannya muncul setelah Presiden AS Joe Biden menyerukan “jeda” kemanusiaan dalam permusuhan. Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu kemudian memberi isyarat bahwa pemerintahannya terbuka untuk “sedikit jeda” dalam pertempuran tersebut.Setelah Hamas menyerang Zionis Israel bulan lalu, Hamas membalas dengan serangan udara dan rudal ke Gaza sambil mengumumkan “pengepungan total” terhadap wilayah kantong tersebut. Hingga saat ini, pertempuran tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 10.000 warga Palestina, dan lebih dari 1.400 warga Zionis Israel.Sementara itu, Politico melaporkan pada hari Senin bahwa sekelompok diplomat tingkat rendah dan menengah AS telah mendesak pemerintahan Biden untuk mengutuk pemboman Zionis Israel terhadap warga sipil dan menuntut gencatan senjata. Mereka dilaporkan berpendapat bahwa kegagalan untuk melakukan hal tersebut “berkontribusi pada persepsi publik regional bahwa Amerika Serikat adalah aktor yang bias dan tidak jujur.”[IT/r]