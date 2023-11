Bloomberg: Kapal Selam Nuklir AS Dikirim untuk Menghadapi Iran 

USS Florida, which can carry up to 154 Tomahawk cruise missiles

IslamTimes - Angkatan Laut AS mengumumkan pada hari Senin (6/11) bahwa salah satu kapal selam kelas Ohio bertenaga nuklir telah tiba di wilayah tanggung jawab Komando Pusat (CENTCOM), yang meliputi Timur Tengah.

Pentagon telah membuat pengumuman langka bahwa mereka telah mengerahkan kapal selam kelas Ohio ke Timur TengahMenurut Bloomberg, kapal yang dimaksud adalah USS Florida, yang dapat membawa hingga 154 rudal jelajah Tomahawk atau sebanyak 66 pasukan operasi khusus Navy SEAL untuk operasi rahasia.Empat kapal selam kelas Ohio diubah untuk dipersenjatai dengan rudal jelajah daripada rudal balistik antarbenua, dengan dua kapal selam berbasis di setiap pantai AS. Outlet berita tersebut mengatakan pengerahan itu dimaksudkan sebagai “unjuk kekuatan” terhadap Iran, mengutip pejabat pertahanan AS yang tidak disebutkan namanya.Pengumuman CENCOM tersebut memuat foto kapal selam yang tampaknya sedang menuju Jembatan Al Salam yang melintasi Terusan Suez. Sangat jarang bagi Pentagon untuk melaporkan pengerahan kapal selam bertenaga nuklir, kecuali mereka melakukan kunjungan ke pelabuhan.Aset militer tambahan tiba di wilayah tersebut ketika dua kelompok kapal induk AS sedang menjalankan misi di Mediterania timur. Pengerahan USS Gerald R. Ford dan Dwight D. Eisenhower disebut-sebut oleh Washington sebagai tindakan pencegahan di tengah operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza.Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengepung daerah kantong Palestina tak lama setelah serangan mematikan Hamas bulan lalu, yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandera. Yerusalem Barat telah menyatakan penghapusan organisasi yang bertanggung jawab sebagai sebuah tujuan yang sangat penting.Kritikus mengatakan respons yang diberikan tidak proporsional, merujuk pada tingginya angka kematian warga sipil akibat serangan udara IDF. Para pejabat Gaza mengklaim bahwa serangan ini telah merenggut nyawa lebih dari 10.000 orang di daerah kantong tersebut.Ada kekhawatiran bahwa pemain regional lainnya, termasuk gerakan militan Lebanon Hizbullah dan Iran, mungkin akan terlibat dalam konflik ini secara besar-besaran. Kepemimpinan AS telah berjanji untuk mendukung Zionis Israel, termasuk dengan memberikan bantuan militer tambahan untuk kampanyenya di Gaza.USS Florida dikerahkan untuk pertama kalinya dalam pertempuran pada tahun 2011, ketika membombardir Libya sebagai bagian dari operasi NATO untuk mendukung pasukan pemberontak yang berusaha menggulingkan Muammar Gaddafi. Negara di Afrika Utara ini masih terpecah belah secara politik dan terpuruk secara ekonomi selama lebih dari satu dekade setelah intervensi tersebut.[IT/r]