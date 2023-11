Setidaknya 45 Tentara AS Terluka dalam Serangan di Suriah dan Irak Baru-baru ini 

US troops in Syria

IslamTimes - Jumlah anggota militer AS yang terluka dalam serangan baru-baru ini di Irak dan Suriah dua kali lebih banyak dibandingkan yang diungkapkan Pentagon sebelumnya, kata pejabat pertahanan AS pada hari Senin (6/11).

Militer memantau sekitar dua lusin anggota militer yang mungkin menderita cedera otak traumatis (TBI) selama serangan tersebut, di tengah membaranya sentimen anti-AS di wilayah tersebut atas dukungan tanpa syarat terhadap serangan gencar Israel di Jalur Gaza.Sebelumnya, serangan pesawat nirawak menargetkan pasukan pendudukan AS yang berbasis di dekat Bandara Internasional Erbil.Perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok payung pejuang anti-teror, telah mengaku bertanggung jawab atas sebagian besar dari lusinan serangan baru-baru ini terhadap pasukan pendudukan AS di Irak dan Suriah, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai pembalasan atas dukungan AS terhadap kampanye militer berdarah Israel. terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.Kelompok antiteror Irak mengatakan, untuk pertama kalinya mereka meluncurkan rudal jarak menengah Al-Aqsa 1 terhadap pangkalan pendudukan AS di Irak dan Suriah.Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa, “Dalam konteks menanggapi kejahatan pendudukan Zionis Israel dalam agresinya terhadap Gaza di bawah diktat dan pemerintahan AS, Perlawanan Islam di Irak mengungkapkan pada hari Senin (6/11), dan untuk pertama kalinya, serangan jarak menengah Aqsa 1 mulai beroperasi, kemudian diluncurkan di pangkalan pendudukan AS di Irak dan Suriah dalam beberapa operasinya.”Serangan terbaru ini terjadi dua hari setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke Baghdad di tengah peringatan keras dari perlawanan Irak.Sejak 17 Oktober, setidaknya telah terjadi 38 serangan terpisah terhadap pangkalan-pangkalan yang menampung pasukan AS di Suriah dan Irak, sebagian besar dilakukan dengan drone, mortir, atau roket.[IT/r]