Financial Times: Perang Gaza Mengubah Dinamika Global, Mempengaruhi Pemilu dan Keseimbangan Kekuasaan

IslamTimes - Dalam sebuah laporan inovatif, Financial Times menyoroti berkurangnya optimisme yang terjadi setelah ‘perjanjian perdamaian’ baru-baru ini antara negara-negara Arab dan Zionis ‘Israel’, dan menekankan bahwa perang yang lebih luas di Timur Tengah kini tampaknya lebih dapat diterima daripada merevitalisasi ‘proses perdamaian’.

Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, dihadapkan pada tantangan yang signifikan karena Donald Trump muncul sebagai kandidat terdepan dalam pasar taruhan dan memimpin dengan baik dalam jajak pendapat baru-baru ini di berbagai negara bagian yang akan menentukan pemilu mendatang.Agresi di Gaza telah memaksa AS untuk mengalihkan perhatian dan sumber dayanya dari Ukraina, yang menyebabkan persaingan langsung untuk mendapatkan amunisi antara kedua zona konflik tersebut. Akibatnya, Ukraina, yang sudah bergulat dengan kekurangan rudal, harus bersaing dengan Zionis ‘Israel’ untuk mendapatkan pasokan yang terbatas.Selain itu, kemampuan negara-negara Barat untuk menggalang dukungan global terhadap Ukraina telah terganggu karena meningkatnya kemarahan negara-negara Selatan atas dukungan AS terhadap Zionis ‘Israel’.Surat kabar tersebut melanjutkan bahwa dampak perang Gaza terhadap pemilu AS sangatlah signifikan. Biden sangat bergantung pada pemilih muda progresif dan Arab-Amerika untuk mengamankan kemenangannya. Namun, banyak dari kelompok demografi ini merasa tidak puas dengan dukungan pemerintah terhadap Zionis ‘Israel’. Kekecewaan mereka dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pemilih atau dukungan terhadap kandidat marginal, yang pada akhirnya akan mendukung upaya Trump untuk menjadi presiden.Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa dengan keterbatasan Amerika Serikat di luar negeri dan mengalami gejolak internal, China mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan dirinya sebagai kekuatan dominan di Pasifik dan mungkin juga di dunia.Dukungan Amerika Serikat yang terus berlanjut terhadap agresi Israel terhadap Jalur Gaza yang telah berlangsung selama 31 hari, dengan dalih membela diri, menimbulkan kekhawatiran. Biden mengklaim bahwa agresi Israel tidak melanggar hukum kemanusiaan atau internasional, sehingga memperkuat dukungan Amerika terhadap pendudukan Zionis Israel.Selain dukungan militer, para pejabat Amerika, termasuk Presiden Biden sendiri, telah melakukan beberapa kunjungan ke wilayah pendudukan, yang semakin menunjukkan dukungan AS terhadap Zionis ‘Israel’.[IT/r]