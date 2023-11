Aktivis Memblokir Fasilitas Boeing yang Memasok Bom ke “Israel”

Activists block Boeing facility supplying bombs to “Israel”

IslamTimes - Lebih dari 75 aktivis muda menghalangi setiap pintu masuk ke Gedung 598 di Boeing di Missouri pada hari Senin (6/11), tempat produksi bom dan amunisi yang digunakan oleh apartheid Zionis “Israel” di Gaza berlangsung.

Pabrik tersebut bertanggung jawab untuk memasok hampir 1.000 bom, termasuk Bom Diameter Kecil dan Amunisi Serangan Langsung Gabungan (Joint Direct Attack Munitions) kepada entitas Zionis.Boeing mempercepat pengiriman 1000 amunisi berpemandu presisi ke Zionis “Israel” ketika negara tersebut mengintensifkan serangannya terhadap Gaza setelah tanggal 7 Oktober, Bloomberg melaporkan pada 10 Oktober.Menurut Bloomberg, Bom Diameter Kecil seberat 250 pon, yang merupakan bagian dari kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2021, diangkut ke Zionis “Israel” dengan pesawat Angkatan Udara Zionis “Israel” dari pangkalan Angkatan Udara AS, dilaporkan.“Kami bergabung dengan jutaan orang di seluruh AS dan di seluruh dunia dalam menuntut diakhirinya serangan brutal Zionis 'Israel' di Gaza dan pendudukan Palestina selama puluhan tahun,” kata Ellie Tang, seorang penyelenggara organisasi pemuda anti-perang Dissenters. .“Kami mendesak Kongres dan Biden untuk mendengarkan seruan jutaan orang yang tinggal di negara ini dan mendorong gencatan senjata. Sampai Kongres memblokir bom tersebut, kami akan melakukannya.”Pemblokiran tersebut diorganisir oleh Dissenters, St Louis Palestine Solidarity Committee, Black Men Build St Louis, Boeing Arms Genocide Campaign, dan Resist St Louis.Para aktivis menyerukan dua tindakan segera: pertama, Kongres dan Biden menuntut penghentian segera permusuhan, dan kedua, menghentikan penjualan senjata ke Zionis “Israel”.[IT/r]