Axios: Biden Mendorong ‘Jeda Tiga Hari’ dari Israel 

US President Joe Biden and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden dilaporkan telah mendesak Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan serangan terhadap Hamas selama tiga hari, dengan mengatakan bahwa penghentian pertempuran di Gaza dapat memungkinkan para perunding untuk menjamin pembebasan lebih banyak sandera.

Presiden AS dilaporkan telah menyarankan bahwa penghentian pertempuran dapat membantu pembebasan beberapa sandera oleh HamasBerdasarkan proposal yang sedang dibahas antara AS, Israel dan Qatar, Hamas akan membebaskan 10 hingga 15 sandera selama jeda tiga hari dan memverifikasi identitas tawanan yang tersisa, Axios melaporkan pada hari Selasa (7/11). Kelompok militan tersebut juga akan mengirimkan daftar sandera tersebut, kata outlet tersebut, mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.Biden dan Netanyahu membahas proposal tersebut selama panggilan telepon mereka pada hari Senin (6/11), menurut laporan itu. Meskipun terus menentang gencatan senjata umum dalam perang dengan Hamas, para pejabat AS telah berulang kali menyatakan dalam beberapa hari terakhir bahwa jeda taktis dapat digunakan untuk membebaskan sandera, mengirimkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan memungkinkan lebih banyak warga sipil Palestina untuk mengevakuasi daerah di mana serangan Israel telah terfokus.Netanyahu dengan tegas menolak kemungkinan gencatan senjata, dan mengatakan seruan untuk menghentikan pertempuran adalah “seruan agar Zionis Israel menyerah kepada Hamas.” Dia menuntut agar sekitar 240 sandera yang disandera Hamas dibebaskan sebelum gencatan senjata dipertimbangkan.Namun, dia mengatakan kepada ABC News pada hari Senin bahwa jeda singkat mungkin dilakukan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan dan pembebasan sandera. “Sejauh jeda taktis – satu jam di sini, satu jam di sana – kita sudah pernah mengalaminya sebelumnya,” katanya. “Saya kira kita akan memeriksa keadaannya, agar barang-barang, barang-barang kemanusiaan, bisa masuk, atau sandera kita, sandera individu, bisa pergi.”Pejuang Hamas membunuh sekitar 1.400 orang Zionis dalam serangan mendadak terhadap desa-desa di Zionis Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, dan kelompok tersebut mengklaim telah menyandera cukup banyak untuk menjamin pembebasan semua warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Zionis Israel.Empat sandera, termasuk dua orang Amerika, telah dibebaskan, dan pasukan Zionis Israel menyelamatkan seorang tentara yang ditangkap oleh Hamas. Kelompok tersebut mengklaim dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (7/11) bahwa mereka siap untuk membebaskan 12 warga negara asing, namun mereka tidak dapat melakukannya karena serangan udara dan serangan darat Zionis Israel.Netanyahu mengatakan kepada Biden bahwa dia tidak mempercayai Hamas dan tidak yakin kelompok tersebut siap menyetujui kesepakatan penyanderaan, kata Axios, mengutip pejabat AS dan Zionis Israel yang tidak disebutkan namanya. Dia juga menyatakan bahwa Zionis Israel mungkin kehilangan dukungan internasional atas serangannya selama jeda tiga hari. Netanyahu mencatat bahwa Hamas menyerang tentara Zionis Israel dan menangkap salah satu dari mereka selama jeda kemanusiaan dalam perang tahun 2014 dengan Yerusalem Barat.Gencatan senjata akan menghambat upaya untuk membebaskan lebih banyak sandera, kata Netanyahu kepada ABC. “Satu-satunya hal yang berhasil terhadap para penjahat di Hamas ini adalah tekanan militer yang kami lakukan,” katanya.[IT/r]