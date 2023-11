Senat AS Memblokir Bantuan untuk Israel atas Ukraina

Anti-war activists march to the White House during a pro-Palestinian demonstration in Washington

IslamTimes - Senat Partai Demokrat pada hari Selasa (7/11) memblokir rancangan undang-undang DPR yang akan memberikan bantuan darurat kepada Zionis Israel tanpa pendanaan ke Ukraina, dan menuntut Partai Republik menyetujui permintaan paket bantuan senilai $106 dari Presiden Joe Biden.

Partai Demokrat menolak proposal Partai Republik untuk rancangan undang-undang pendanaan terpisahProposal Gedung Putih berupaya untuk menggabungkan bantuan untuk Ukraina, Zionis Israel, Taiwan dan kebijakan migrasi – yang digambarkan sebagai “keamanan perbatasan” – untuk mengatasi penolakan dari beberapa anggota Partai Republik terhadap kelanjutan pendanaan ke Kiev.Namun, Dewan Perwakilan Rakyat yang mayoritas anggotanya adalah Partai Republik, meloloskan paket mandiri senilai $14 miliar untuk Israel pekan lalu, yang akan diimbangi dengan pemotongan pada Internal Revenue Service (IRS).“Waktu sangat penting dan sangat penting bagi Senat untuk tidak menunda pemberian bantuan penting ini kepada Zionis Israel di lain hari,” kata Senator Roger Marshall dari Kansas pada hari Selasa (7/11), mendesak Partai Demokrat untuk menyetujui RUU tersebut.“Sekutu kita di Ukraina tidak bisa menunda lebih lama lagi dibandingkan sekutu kita di Zionis Israel,” jawab Patty Murray dari Washington, ketua Komite Alokasi Senat.Biden telah mengatakan dia akan memveto RUU DPR jika disetujui di Senat, di mana Partai Demokrat menguasai 51 dari 100 kursi. Berbeda dengan aturan mayoritas sederhana di DPR, sebuah rancangan undang-undang memerlukan 60 suara untuk disahkan di Senat, yang berarti setidaknya sembilan anggota Partai Republik harus menyetujuinya.Menurut Pentagon, AS telah mengirimkan bantuan militer senilai lebih dari $44 miliar kepada Ukraina sejak Februari 2022, termasuk senjata, peralatan, dan amunisi. Namun Amerika bersikeras bahwa hal ini tidak menjadikan mereka pihak yang berkonflik dengan Rusia. Pembayar pajak Amerika juga telah mengeluarkan sekitar $4 miliar dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan hampir $27 miliar dalam bentuk “bantuan ekonomi”, termasuk membayar gaji pegawai pemerintah Ukraina.Kesepakatan rahasia dengan Gedung Putih untuk mendanai Ukraina membuat mantan Ketua DPR Kevin McCarthy kehilangan pekerjaannya pada awal Oktober, menyebabkan kebuntuan tiga minggu di majelis rendah Kongres. Ketua baru, Mike Johnson dari Partai Republik dari Louisiana, telah memberikan suara menentang pendanaan lanjutan untuk Kiev dan menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang yang hanya berisi satu item.Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI), yang digunakan Pentagon untuk membeli peralatan baru untuk Kiev dari industri militer AS, habis awal pekan ini, menurut Gedung Putih. Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah mengatakan kepada Senat bahwa Ukraina akan kalah dalam konflik dengan Rusia tanpa bantuan AS yang berkelanjutan.Senat Demokrat dilaporkan sedang mengerjakan proposal pendanaan mereka sendiri dan berharap untuk memperkenalkannya akhir pekan ini, menurut Reuters.[IT/r]