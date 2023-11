PBB Menyebut Penghancuran Gaza oleh Israel sebagai Sebuah Tragedi yang Sangat Besar

House burns following an Israeli strike in Khan Younis, in the southern Gaza Strip

IslamTimes - Badan utama PBB di Palestina mengatakan sebuah “tragedi dengan proporsi yang sangat besar” sedang terjadi di Jalur Gaza yang terkepung, di mana orang-orang “tidak diberi bantuan, dibunuh dan dibom rumah mereka” oleh rezim Zionis Israel.

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) dalam sebuah postingan di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, memberikan penilaian mengenai situasi mengerikan di Gaza yang terus-menerus dibombardir Zionis Israel selama sebulan.Selama 1 bulan, orang-orang di seluruh📍#GazaStrip tidak diberi bantuan, dibunuh, dan dibom keluar rumah mereka.Perjuangan sehari-hari untuk menemukan roti & air. Pemadaman listrik memisahkan orang-orang dari orang-orang terkasih dan seluruh dunia.Ini adalah pengungsian paksa dan tragedi kemanusiaan dengan skala yang sangat besar. pic.twitter.com/J12Z4w0hqw— UNRWA (@UNRWA) 7 November 2023Sekretaris Jenderal PBB António Guterres baru-baru ini juga mengatakan bahwa Gaza “menjadi kuburan bagi anak-anak.”UNRWA sebelumnya mengatakan bahwa serangan udara Zionis Israel di Jalur Gaza yang terkepung telah menewaskan rata-rata seorang anak Palestina setiap 10 menit sejak dimulainya perang pada 7 Oktober.“Rata-rata, satu anak terbunuh dan 2 orang terluka setiap 10 menit selama perang,” kata badan PBB tersebut pada hari Senin. “Melindungi warga sipil pada saat konflik bukanlah sebuah aspirasi atau cita-cita; ini adalah kewajiban dan komitmen terhadap kemanusiaan kita bersama. ”PBB mengatakan tidak ada bahan bakar penyelamat jiwa yang diizinkan masuk ke Gaza sejak 7 Oktober, sehingga membahayakan nyawa 2,3 juta warga Palestina ketika layanan-layanan penting ditutup.Laporan Kementerian Kesehatan Palestina dan organisasi internasional menyebutkan bahwa mayoritas korban tewas dan terluka adalah perempuan dan anak-anak.Zionis Israel terus melanjutkan perang mematikannya di Gaza selama lebih dari sebulan. Total korban tewas akibat perang Israel sejak 7 Oktober telah mencapai 10.300 orang.Lebih dari 6.500 korban adalah anak-anak dan perempuan ketika rezim terus menghujani bom di bangunan tempat tinggal.Dalam serangan udara terbaru, puluhan orang tewas di Deir al-Balah. Sebelas anggota satu keluarga juga tewas di kota selatan Khan Yunis.Fasilitas medis juga tidak aman dari serangan rezim. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Berdasarkan Konvensi Jenewa, serangan terhadap rumah sakit dilarang keras.Meskipun ada kecaman internasional, pesawat-pesawat tempur Zionis Israel telah menargetkan fasilitas medis terbesar di Gaza, Rumah Sakit al-Shifa, yang menampung ratusan orang yang terluka dan ratusan warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal.Meskipun terdapat penumpukan militer Zionis Israel secara besar-besaran di sekitar perbatasan Gaza dan infiltrasi sporadis di pinggiran Jalur Gaza yang terkepung, Perlawanan Palestina terus menghalau serangan Zionis Israel.Untuk membenarkan kegagalan militernya, tentara Zionis Israel terus menggempur rumah-rumah warga sipil di seluruh Jalur Gaza dan pembantaian baru dilaporkan terjadi di mana-mana di daerah kantong yang terkepung tersebut.Sementara itu, warga Gaza menilai Amerika Serikat, sebagai pemerintah dan negara, dianggap terlibat dalam pertempuran ini. Para penduduk pada hari Selasa (7/11) bereaksi terhadap laporan AS mengenai kemungkinan rencana untuk mengirimkan bom presisi ke Zionis Israel, dan salah satu pria mengatakan bahwa "AS berperang atas nama Zionis Israel."“Di manakah hati nurani AS? Di manakah orang-orang terpelajar dan bijaksana?” kata Eyad Al-Jabour, 50 tahun, yang merupakan penduduk kota Khan Younis, sambil berdiri di dekat reruntuhan lingkungan yang hancur akibat serangan udara Zionis Israel.“Mereka memusnahkan orang-orang yang tidak memiliki apa pun, orang-orang tak berdaya yang tidak memiliki senjata, tidak memiliki perlawanan, tidak dapat terbang, atau kapal perang. Saya berusia 50 tahun, dan saya belum pernah mendengar serangan seperti ini. Serangan tersebut menghancurkan 10 rumah pada saat yang bersamaan, 10 rumah, dan tempat yang menampung perempuan dan anak-anak di Jalur Gaza. Ini adalah genosida,” kata Al-Jabour.Sementara itu, menteri sayap kanan Zionis Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan rezim Zionis Israel mempersenjatai diri karena banyak yang mengajukan permohonan untuk membawa senjata pribadi.Komentar Ben-Gvir muncul ketika AS, pendukung utama rezim tersebut, menyatakan kekhawatirannya bahwa permintaan 24.000 senapan serbu dapat memicu lebih banyak kekerasan terhadap pemukim.[IT/r]