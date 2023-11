Pesan Terakhir Korban Gaza: Kami Tidak Akan Diasingkan’ 

We Will Not Be Exiled

IslamTimes - Pemboman tanpa henti yang dilakukan Zionis Israel terhadap Gaza sejak tanggal 7 Oktober telah meratakan seluruh wilayah dan menjadikan wilayah kantong yang terkepung itu menyerupai mimpi buruk yang apokaliptik.

Jumlah korban tewas, satu bulan kemudian, telah melampaui 10.000 orang dan mencakup lebih dari 4.000 anak-anak, karena tempat-tempat aman seperti masjid, gereja, pusat media, rumah sakit dan supermarket telah dibom.Di lapangan, warga Gaza menggambarkan serangan udara, ledakan yang terus menerus, dan pengalaman mendekati kematian.Surealisme dari situasi ini terlihat di media sosial, ketika orang-orang Palestina menggunakan platform seperti X, sebelumnya Twitter, dan Instagram untuk menyuarakan pendapat mereka, namun suara-suara tersebut menghilang selamanya setelah orang-orang yang mengunggahnya terbunuh dalam serangan udara.Banyak yang memposting cerita mereka dengan peringatan bahwa pesan ini mungkin menjadi pesan terakhir mereka.Haytham Harrara, seorang jurnalis di kantor media pemerintah Gaza, terbunuh pada 3 November. Salah satu pesan terakhirnya diterbitkan di X pada 13 Oktober.Bunyinya: “Kami tidak akan pergi, kami tidak akan diasingkan, dan Anda tidak akan melihat apa pun dari kami selain ketabahan, kepastian, dan ketahanan. Jika itu adalah migrasi, maka itu akan dilakukan ke tanah kami yang diduduki atau langsung ke Tuhan, Tuhan semesta alam.”Harrara dinyatakan meninggal di Rumah Sakit al-Shifa di Gaza, salah satu rumah sakit terbesar di wilayah tersebut di mana ribuan orang berlindung dan mencari perawatan dari pemboman yang sedang berlangsung.Warga Gaza lainnya, Dr. Asmaa al-Ashqar, yang bekerja di rumah sakit al-Quds di Gaza, mencatat pesan tersebut hanya 24 jam sebelum dia terbunuh dalam serangan udara ‘Israel’.Dalam rekaman suara emosionalnya, dia mengatakan bahwa Gaza sedang “dimusnahkan” di hadapan dunia, dan tidak ada yang mengambil tindakan.“[Kepada negara-negara Arab] Kami tidak membutuhkan apa pun dari Anda… Zionis 'Israel' menyebut kami manusia binatang, Biden berbicara tentang kemanusiaan dan membela Zionis 'Israel', tetapi tidak melihat apa yang terjadi pada kami… kami dibunuh satu demi satu dan seluruh dunia memperhatikan kami, seluruh keluarga dihapuskan dari catatan sipil,” katanya.“Ribuan orang terjebak di bawah reruntuhan… di manakah bangsa-bangsa? Siapa yang membantu Gaza? Kita hanya punya Tuhan. Saya bersaksi bahwa hanya ada satu Tuhan dan Muhammad adalah utusannya. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban semua orang yang mengkhianati kami… kami tidak akan memaafkan semua orang yang bersikap normal dengan ‘Israel’ dan menari-nari di atas luka kami,” tambah Ashqar.Ahmed al-Shehab memposting video saat pemboman besar-besaran Zionis 'Israel', dimulai dengan "ini mungkin video terakhir saya", dan langsung dibunuh setelah mempostingnya.Dalam video tersebut, Shehab memohon bantuan dengan suara bom di latar belakang, dengan mengatakan: “Ini adalah pesan saya untuk dunia, kita telah terputus dari makanan, air, listrik, semuanya.“Kami tidak bisa keluar rumah karena mereka membunuh kami dari dalam dan luar dan sampai sekarang, belum ada yang pindah. Kami tidak ingin Anda pindah karena kami atau Palestina saja, kami ingin Anda pindah karena kekerasan yang menargetkan Masjid Al Aqsa. Tidak ada perbedaan antara Ka'bah dan masjid al-Aqsa,” tambahnya."Apa yang kamu tunggu? Kami tidak ingin Anda mendukung kami dengan makanan dan uang, silakan pindah,” desaknya, dengan video berakhir dengan dia terjatuh ke lantai dan layar menjadi gelap.Seluruh keluarga besar Shehab, termasuk 44 orang, tewas dalam pemboman ‘Israel’. Secara online, penghormatan mengalir untuknya, dan banyak yang membagikan videonya untuk menunjukkan skala kekerasan yang terjadi di Gaza.'Akhir dari obrolan grup keluarga'Para penyintas juga membagikan tangkapan layar pesan terakhir dalam obrolan grup keluarga di mana kengerian perang bercampur dengan kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh orang-orang terkasih.Salah satu tangkapan layar percakapan WhatsApp keluarga diberi judul: “Dan inilah akhir dari obrolan grup keluarga.”Dalam percakapan kelompok, salah satu anggota keluarga bertanya tentang situasi di berbagai wilayah Gaza, dan memberitahu mereka bahwa beberapa orang telah terbunuh di jalan Al Nakhl, sementara rumah-rumah lainnya telah dibom.Tidak ada yang menanggapi pesan yang dikirim pada 20 Oktober.Pesan terakhir dalam obrolan grup, yang dikirim pada 22 Oktober, berbunyi: “Semoga Tuhan mengasihanimu, sayangku.”Postingan terakhir Hiba Abu Nada sebelum dia dibunuh di dalam rumahnya pada tanggal 20 Oktober adalah sebuah puisi dalam bahasa Arab berjudul Aku memberimu perlindungan.Pria berusia 32 tahun ini menulisnya pada tanggal 10 Oktober dan berkisar pada tema kehancuran dan kemanusiaan rakyat Gaza, serta kematian, kesedihan, iman dan harapan.Abu Nada adalah seorang novelis dan pendidik pemenang penghargaan, dengan novelnya ‘Oxygen is not for the Dead’ memenangkan Penghargaan Sharjah untuk Kreativitas Arab pada tahun 2017.Puisi itu berakhir:Jalanan kita mengagungkan Tuhan dengan setiap bom.Mereka berdoa untuk masjid dan rumah.Dan setiap kali pengeboman dimulai di Utara,permohonan kita meningkat di Selatan.Aku memberimu perlindungandari luka dan penderitaan.Dengan kata-kata kitab suciSaya melindungi jeruk dari sengatan fosfordan nuansa awan akibat kabut asap.Saya memberi Anda perlindungan dalam mengetahuiagar debunya bersih,dan mereka yang jatuh cinta dan mati bersamasuatu hari akan tertawa.'Apakah aku akan berhasil sampai akhir?'Tren lain di kalangan penduduk Gaza adalah melakukan check-in secara online setiap hari untuk memberi tahu orang-orang terkasih bahwa mereka baik-baik saja, seringkali hanya dengan pesan atau video yang mengatakan, “Saya masih hidup.”Motaz Azaiza, seorang fotografer budaya dan gaya hidup yang menjadi jurnalis sejak awal perang, telah menerbitkan beberapa postingan di media sosial, mengklarifikasi siapa dia dan apa yang telah dia dokumentasikan, jika dia terbunuh.“Akankah aku berhasil mencapai akhir ini? Aku tidak tahu. Namun yang saya yakini adalah: Saya telah mengirimkan gambar RAW ke seluruh dunia untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang tak berdosa di Jalur Gaza,” tulisnya pada tanggal 5 November.“Saya tidak didanai, digerakkan atau didukung oleh media atau organisasi mana pun untuk melakukan hal itu.”“Saya ulangi bahwa saya adalah seorang fotografer-jurnalis independen yang tidak memiliki hubungan dengan kelompok militan atau organisasi apa pun, saya adalah orang Palestina yang murni dan mandiri,” tambahnya.Hal serupa juga dilakukan oleh seorang jurnalis Palestina bernama Bayan yang mengunggah pesan di media sosial untuk memastikan dia tidak dilupakan.“Kalau saya diam dalam waktu lama, itu berarti saya tidak punya koneksi internet, baterai saya habis, atau saya mati. Nama lengkap saya Bayan Abusultan. Saya tinggal di Kota Gaza bagian barat. Jika Anda mencari saya di Google dan mengetahui saya terbunuh, tolong jaga buku saya.”[IT/r]