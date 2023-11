Pentagon: AS Meluncurkan Serangan 'Pertahanan Diri' Baru di Suriah 

F-15C Eagles from the USAF

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan serangan udara terhadap gudang senjata di Suriah yang diduga digunakan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kelompok-kelompok afiliasinya, menandai respons terbaru Washington terhadap serangan pesawat tak berawak dan roket terhadap pangkalan-pangkalannya di wilayah tersebut.

Pengeboman terbaru telah menghantam fasilitas yang digunakan oleh “kelompok yang didukung Iran,” klaim militer ASDua jet tempur F-15 AS melakukan serangan udara terbaru pada hari Rabu (8/11) di Suriah timur, kata Pentagon dalam sebuah pernyataan. Serangan ini menyusul serangan di wilayah yang sama pada tanggal 26 Oktober terhadap kelompok militan yang didukung Iran yang dituduh Washington bertanggung jawab atas serangan terhadap pangkalan-pangkalannya.Pos-pos ilegal AS di Suriah dan pangkalan militer Irak telah diserang setidaknya 38 kali sejak 17 Oktober, yang mencerminkan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut di tengah perang Israel-Hamas. Tehran telah berulang kali memperingatkan bahwa berbagai kekuatan regional tidak akan tinggal diam dan bahwa “front baru” akan terbuka, jika Washington terus mendukung Zionis Israel dalam pemboman di Gaza.Setidaknya 45 tentara AS terluka dalam serangan drone dan roket tersebut. Serangan tanggal 18 Oktober terhadap pangkalan udara al-Asad di Irak menyebabkan kematian seorang kontraktor AS yang meninggal saat berlindung di tempat tersebut.“Amerika Serikat sepenuhnya siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melindungi rakyat dan fasilitas kami,” kata Pentagon. “Kami mendesak agar eskalasi apa pun tidak terjadi.”Pasukan AS secara ilegal menduduki wilayah kaya minyak di timur laut Suriah sejak tahun 2014, dengan tujuan melawan ISIS (ISIS, sebelumnya dikenal sebagai ISIS). Pendudukan terus berlanjut meskipun kelompok teroris tersebut dikalahkan oleh pasukan Rusia, AS, Suriah dan Iran di wilayah yang berada di bawah kendali Damaskus.[IT/r]