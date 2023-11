Yaman Menembak Jatuh Drone AS

MQ-9 Reaper drone, was downed

IslamTimes - Sebuah drone militer AS ditembak jatuh saat beroperasi di pantai Yaman pada hari Rabu (8/11), kata pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada beberapa media, dan mengaitkan serangan tersebut terhadap Houthi. Kelompok milisi bersenjata sebelumnya berjanji akan melakukan serangan drone dan roket terhadap Zionis Israel di tengah berlanjutnya pertempuran di Gaza.

Pejabat Pentagon secara pribadi telah mengkonfirmasi jatuhnya MQ-9 ReaperDrone MQ-9 Reaper jatuh di wilayah udara internasional, kata para pejabat, seraya mencatat bahwa Komando Pusat AS kini sedang menyelidiki insiden tersebut.“Kami dapat memastikan bahwa pesawat militer AS MQ-9 yang dikemudikan dari jarak jauh ditembak jatuh di lepas pantai Yaman oleh pasukan Houthi,” kata seorang pejabat Pentagon kepada ABC News.Kelompok ini juga membagikan rekaman, yang mereka klaim menunjukkan serangan tersebut, di mana sebuah rudal pertahanan udara terlihat menghantam sebuah pesawat dan meledak menjadi api.Sebelumnya pada hari Rabu, juru bicara Houthi, sebuah kelompok yang mempertahankan kekuasaan de facto atas sebagian wilayah Yaman sejak tahun 2014, mengatakan pesawat nirawak itu diserang “saat melakukan operasi permusuhan, pemantauan, dan mata-mata di perairan teritorial Yaman bersama sebagai dukungan militer AS kepada entitas Zionis Israel.”“Tindakan permusuhan tidak akan menghalangi angkatan bersenjata Yaman untuk terus melakukan operasi militer terhadap entitas Zionis Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap penindasan terhadap bangsa Palestina,” tambah juru bicara tersebut.Akhir bulan lalu, para pejabat Houthi mengkonfirmasi bahwa mereka telah melancarkan beberapa serangan drone dan rudal terhadap Zionis Israel sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza, dan kemudian menjanjikan serangan tambahan.Militer AS sebelumnya mengatakan mereka telah menembak jatuh proyektil menuju Zionis Israel di atas Laut Merah, dan sebuah kapal perusak Angkatan Laut AS dilaporkan mencegat rudal jelajah dan drone yang diluncurkan oleh pasukan Houthi pada bulan Oktober.Para pejabat AS juga telah mengkonfirmasi serangkaian penerbangan drone pengintai “tidak bersenjata” di Gaza sejak serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober terhadap Zionis Israel, namun tetap menyatakan bahwa operasi tersebut dimaksudkan untuk menemukan sandera yang diambil oleh kelompok militan Palestina.[IT/r]