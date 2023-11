Penguasa Barat Tuli terhadap Seruan Gencatan Senjata Segera di Gaza

Islam Times - Bertindak seperti panglima perang kekaisaran, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Gaza tidak akan kembali ke kekuasaan Hamas.

Dia menyampaikannya pada akhir KTT menteri luar negeri G7 di Tokyo (7-8 November) yang hanya menyerukan “jeda kemanusiaan”; bukan gencatan senjata total di Gaza.Benar, Blinken juga berbicara tentang tidak adanya pendudukan di Gaza [oleh Israel] tetapi dia mengatakan Gaza dan Tepi Barat akan diperintah oleh Otoritas Palestina (PA).Kita bertanya-tanya, siapa yang memberi wewenang kepada Blinken atau menteri luar negeri G7 untuk menentukan siapa yang harus memerintah di mana?Dengan tidak menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan berulang kali menegaskan bahwa “Israel berhak untuk mempertahankan diri”, mereka telah menyalakan lampu hijau kepada penjahat perang zionis untuk melanjutkan serangan genosida di Gaza.Dalam periode satu bulan sejak krisis terbaru ini meningkat, Israel telah membunuh 10.569 warga Palestina. Mayoritas terbesar adalah perempuan dan anak-anak (setidaknya 70% dari total kematian).Mengingat kenyataan suram ini, terdapat banyak sekali tuntutan untuk gencatan senjata segera di Gaza.Hal ini tercermin dari demonstrasi besar-besaran yang terjadi dan terus terjadi di seluruh dunia, termasuk di ibu kota negara-negara barat.Pada tanggal 4 November, unjuk rasa pro-Palestina terbesar dalam sejarah AS terjadi di Washington DC. Lebih dari 300.000 orang berpartisipasi dalam rapat umum tersebut.Demonstrasi serupa juga terjadi di New York, London (Inggris), Toronto dan sejumlah kota di wilayah barat lainnya.Permintaan di mana pun sama: “gencatan senjata sekarang” dan “pasokan bantuan segera ke Gaza”.Namun, tuntutan-tuntutan ini telah diabaikan di negara-negara barat.AS memimpin kelompok genosida dengan memberikan dukungan tanpa syarat kepada rezim maniak di Tel Aviv. Pada tanggal 7 November, juru bicara Gedung Putih Laksamana John Kirby menegaskan kembali, pada konferensi pers bahwa tidak ada “garis merah” atau jumlah warga sipil yang dapat dibunuh oleh rezim Israel.Dia menegaskan AS akan terus mendukung serangan genosida Benjamin Netanyahu terhadap warga sipil dengan mengabaikan Hukum Internasional.Meskipun AS dan sekutu dekatnya mungkin sangat ingin memberikan kekuasaan penuh kepada para penjahat perang zionis, perpecahan mulai terlihat. Wakil perdana menteri Belgia menyerukan sanksi terhadap rezim Zionis atas kejahatan perang.“Sudah waktunya memberikan sanksi terhadap Israel. Hujan bom sangat tidak manusiawi,” kata Wakil Perdana Menteri Petra De Sutter kepada surat kabar Nieuwsblad.“Jelas Israel tidak peduli dengan tuntutan internasional untuk gencatan senjata,” katanya.Ione Belarra, Menteri Hak Sosial Spanyol dan pemimpin partai sayap kiri Podemos, juga mengecam “genosida terencana” Israel di Gaza.Dia mengecam standar ganda Barat dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, dan mengatakan meski pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina telah dikecam, namun terdapat “keheningan yang memekakkan telinga” terhadap para korban pemboman Israel.Belarra menegaskan: Israel harus diberi sanksi, bukan diberi kekuasaan penuh untuk melakukan genosida di Gaza.Pakar hak asasi manusia PBB juga sama pedasnya dalam mengkritik serangan Zionis di Gaza dan menyebutnya sebagai kejahatan perang.Balakrishnan Rajagopal, Pelapor Khusus PBB tentang hak atas perumahan yang layak, mengatakan hari ini, “Melakukan permusuhan dengan pengetahuan bahwa mereka secara sistematis akan menghancurkan dan merusak perumahan dan infrastruktur sipil, menjadikan seluruh kota – seperti kota Gaza – tidak dapat dihuni oleh warga sipil adalah tindakan yang tidak layak huni adalah kejahatan perang.”Penghancuran perumahan, objek dan infrastruktur sipil yang meluas dan sistematis seperti itu dilarang keras oleh hukum humaniter internasional, hukum pidana, dan hukum hak asasi manusia, kata pakar hak asasi manusia tersebut.“Tindakan seperti itu merupakan kejahatan perang dan jika ditujukan terhadap penduduk sipil, maka tindakan tersebut juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Rajagopal.Di Kanada, dua jajak pendapat, satu oleh Angus Reid dan yang lainnya oleh Mainstreet, yang dirilis pada tanggal 7 November dengan jelas menunjukkan bahwa mayoritas warga Kanada mendukung gagasan gencatan senjata, baik secara penuh maupun sementara.Hal ini juga diamini oleh sejumlah partai politik termasuk Blok Québécois.NDP, Partai Hijau, banyak anggota parlemen Liberal, kelompok masyarakat sipil, dan gerakan buruh semuanya menyerukan gencatan senjata segera.Pemerintahan Justin Trudeau terus bertindak sebagai pemimpin pendukung rezim genosida Netanyahu.Warga Kanada untuk Keadilan dan Perdamaian di Timur Tengah (CJPME) kembali menyerukan gencatan senjata di Gaza.Tanpa adanya tindakan internasional yang terpadu, hal ini tidak mungkin terjadi.Kemungkinan lainnya adalah menimpakan banyak korban jiwa kepada Zionis untuk memaksa mereka menyadari kesalahan taktik biadab mereka di Gaza.[IT/CrescentIntl/AR]