Empat Senjata Utama Terlarang yang Digunakan Israel di Gaza

Islam Times - Masyarakat Gaza berada di bawah pemboman udara terberat dan serangan dari laut dan darat seiring dengan pecahnya perang Israel. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant beberapa hari lalu mengakui bahwa angkatan udara Israel menjatuhkan 10.000 bom di wilayah Gaza.

Lebih dari 10.000 orang terbunuh dan lebih dari 25.000 lainnya terluka akibat penggunaan senjata yang dilarang secara internasional oleh Israel terhadap warga Gaza.Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Palestina Mohamed Ziara, dalam serangan Israel, sekitar 200.000 rumah hancur, yang mencakup 25 persen wilayah Gaza.The New York Times dalam sebuah laporan mengkonfirmasi bahwa tentara Israel menjatuhkan setidaknya dua bom seberat 2.000 pon (900 kilogram) dalam pemboman kamp pengungsi Jabalia di utara Gaza. Bom jenis ini merupakan bom terbesar kedua yang ada di gudang senjata Israel.Mayoritas bom dan senjata yang digunakan Israel di Gaza dilarang secara internasional. Berikut beberapa di antaranya:Menurut pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan Pengungsi Palestina dan konfirmasi dari Human Rights Watch, fosfor putih adalah salah satu senjata mematikan yang digunakan rezim Israel terhadap rakyat Palestina.Amunisi yang mengandung fosfor merupakan senjata pembakar yang dilarang digunakan terhadap warga sipil dan hanya dapat digunakan terhadap sasaran militer menurut Konvensi Jenewa tentang Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980.Senjata-senjata ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan dan kegagalan organ, dan bagi mereka yang selamat dari infeksi awal, penderitaan dan kerusakan seringkali berlangsung seumur hidup.Berdasarkan video terverifikasi dan laporan saksi, HRW mengonfirmasi bahwa pasukan pendudukan telah menggunakan fosfor putih berkali-kali.Jenis senjata mematikan lainnya yang digunakan terhadap Gaza oleh militer Israel adalah Joint Direct Attack Munition (JDAM) buatan AS yang sangat merusak dan mengubah senjata yang tidak terarah menjadi senjata terpandu. Senjata-senjata ini dipandu oleh GPS.CNN melaporkan bahwa dalam perang Gaza saat ini, Tel Aviv telah mengajukan permintaan ke AS untuk menambah JDAM. Peralatan ini telah digunakan berkali-kali untuk serangan udara terhadap sasaran di Gaza.JDAM terdiri dari perangkat panduan yang dipasang pada bom terarah konvensional untuk pengeboman presisi. Mereka datang dalam versi berbeda yang dilampirkan pada bom GBU-31, GBU-32 3, dan GBU-38. Jangkauannya mencapai 28 kilometer dan dijatuhkan dari ketinggian 13,5 kilometer.Bom yang dilengkapi JDAM juga digunakan untuk menghancurkan terowongan bawah tanah dan penggunaannya dilarang di kawasan pemukiman.Senjata terlarang lainnya yang digunakan Israel di Gaza adalah bom termobarik atau vakum yang menggunakan oksigen di lingkungannya untuk menciptakan ledakan kuat bersuhu tinggi dan menciptakan gelombang ledakan yang lama dibandingkan dengan bom biasa.Bom vakum menghancurkan target dari semua sisi, tidak hanya dari sisi berlawanan, terutama target bawah tanah, seperti bunker, gudang, dan terowongan.Jenis bom vakum yang paling menonjol yang dioperasikan rezim Israel adalah BLU-109, BLU-188 dan BLU-188B.AS adalah produsen bom vakum. Ledakan bom vakum menciptakan panas tingkat tinggi dan tekanan positif yang cepat dari konsumsi oksigen di dalam area terbatas seperti gua atau terowongan. Sekalipun siapa pun yang berada di dalam tempat ini selamat dari keruntuhannya, mereka akan mati karena tekanan yang berbeda.Penggunaan bom ini juga dilarang di kawasan pemukiman, namun tentara Israel telah berulang kali menjatuhkannya ke bangunan-bangunan di Gaza.Pendudukan Israel telah menggunakan bom Hulper yang dipasok Amerika yang dirancang untuk menghancurkan benteng dan terowongan. Bom-bom ini dipandu dengan GPS dan dijatuhkan untuk menghancurkan infrastruktur.Dalam perang Gaza, 50 bom BLU-113 dan 700 bom BLU-109, semuanya dari keluarga Hulper, dijatuhkan di Gaza meskipun dilarang secara internasional.Senjata mematikan yang tidak diketahuiSelama kunjungan Menteri Kesehatan Mesir Khaled Abdul Ghafar ke warga Palestina yang terluka dan dirawat di rumah sakit Sinai Utara, disimpulkan bahwa pendudukan Israel telah menggunakan “senjata tak dikenal” yang mungkin bersifat biologis.Seorang dokter mengatakan kepada menteri Mesir bahwa orang yang terluka sedang dirawat karena beberapa luka, termasuk patah tulang, luka bakar, dan pecahan peluru, menjelaskan bahwa luka-luka ini menegaskan bahwa warga sipil terkena pemboman dengan amunisi pembakar dan penetratif yang dilarang secara internasional.Kementerian Kesehatan Palestina pada bulan Oktober telah mengungkapkan bahwa pasukan Israel menggunakan senjata baru dalam pengeboman yang menembus tubuh dan menyebabkan luka bakar yang melelehkan kulit. Pecahan pelurunya menyebabkan pembengkakan dan keracunan, tambahnya.Wakil Menteri Kesehatan di Gaza Yusef Abu Alrish melaporkan bahwa 80 persen orang dengan luka bakar dirawat di rumah sakit, menunjukkan tanda-tanda penggunaan senjata baru oleh Israel. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa tim medis di Gaza menemukan bahwa orang-orang yang terluka menderita luka bakar parah dan kulit meleleh yang belum pernah terlihat sebelumnya, sehingga menyulitkan perawatan.[IT/Alwaght/AR]