Pesan-pesan Perjalanan Blinken ke Irak

Islam Times - Meskipun perjalanan Blinken ke Irak tampaknya dalam kerangka perang Gaza dan apa yang disebut diplomasi inklusif AS, dalam praktiknya, pesan terakhir yang disampaikan kepada dunia dari perjalanan ini, selain penghinaan yang ekstrim terhadap Menlu AS, menunjukkan kemunduran unilateralisme Amerika.

Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengunjungi Irak beberapa hari yang lalu dalam perjalanan berkalanya ke wilayah yang berpusat pada perang Gaza, mengklaim peran aktif AS dalam diplomasi global untuk menyelesaikan krisis di Asia Barat dan perlunya pendampingan terhadap negara lain dengan rencana dan tuntutan Amerika, sedangkan proses perkembangan Irak mengirimkan pesan penting kepada dunia selama dan setelah kunjungannya.ukungan berulang Blinken terhadap rezim Zionis dalam pertemuan dengan pihak berwenang Irak sekali lagi menunjukkan bahwa Amerika tidak berkeinginan untuk mengakhiri kejahatan rezim ini, dan bukan hanya tidak memiliki wewenang untuk mengklaim sebagai penyelamat, tetapi juga harus dimintai pertanggungjawaban sebagai kaki tangan Zionis dalam genosida Palestina.Kedatangan Blinken di Irak dengan rompi antipeluru, bahkan ketika pasukan Amerika telah berada di negara tersebut selama 20 tahun, merupakan pengakuan yang jelas atas kegagalan Amerika dalam menciptakan citra dan posisi yang tepat bagi dirinya di wilayah tersebut. Rasa jijik masyarakat Turki saat dia berkunjung ke sana juga menimbulkan makna yang sama.Amerika mengklaim bahwa mereka telah memiliki sekutu yang sejalan dengan mereka selama bertahun-tahun kehadiran mereka di wilayah tersebut, yang sejalan dengan posisi Washington, namun perbedaan pandangan dari pihak berwenang Irak, termasuk mengenai perang Gaza, mengungkap aspek lain dari penurunan posisi global Amerika.Dalam pertemuannya dengan Blinken, Perdana Menteri Irak menekankan posisi Irak dalam mengutuk serangan Zionis di Jalur Gaza dan mengatakan, “Komunitas internasional harus bertanggung jawab atas kejahatan Israel di Gaza.”Dalam pertemuan dengan Pemimpin Tertinggi Irak, Muhammad Shia al-Sudani menilai operasi badai Al-Aqsa sebagai operasi heroik yang membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat bebas di dunia dan mengkritik keras diamnya majelis internasional dan pembela hak asasi manusia terkait kejahatan tersebut.Salah satu tujuan terpenting perjalanan Blinken ke Irak adalah untuk mengakhiri aksi perlawanan Irak terhadap pangkalan Amerika, karena Blinken meminta Perdana Menteri Irak untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas serangan berkelanjutan terhadap pasukan Amerika di Irak.Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, juga mengatakan tentang tujuan perjalanan Blinken ke Bagdad: Blinken bertemu dengan kelompok Muhammada Shia al-Sudani di Bagdad dan membahas ketegangan saat ini antara Israel dan gerakan Hamas serta perlunya menghindari perluasan cakupan konflik, termasuk di Irak.Pada saat yang sama dengan perjalanan Blinken ke Irak, jaringan Al Jazeera Qatar melaporkan bahwa pangkalan militer Amerika di provinsi Anbar di Irak barat menjadi sasaran. Saluran Al-Nujba Irak juga mengutip sumber yang mengetahui bahwa pangkalan Amerika “Victoria” dekat Bandara Internasional Bagdad menjadi sasaran.Pada saat yang sama, jaringan Al Mayadeen melaporkan bahwa pangkalan tersebut terletak di dekat desa “Qasrak” di utara Al-Hasakah, yang terletak di timur laut Suriah. Perlawanan Islam di Irak juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan empat pangkalan militer AS di Suriah dan Irak sebanyak enam kali.Setelah perjalanan Blinken, Perlawanan Islam Irak mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan rudal jarak menengah “Aqsa 1” untuk menargetkan pangkalan Amerika untuk pertama kalinya.Berlanjutnya serangan perlawanan Irak, terlepas dari permintaan dan peringatan Blinken, juga mengungkap dimensi lain dari pembentukan tatanan dunia baru, jauh dari tuntutan AS, yang semakin hari cakupannya semakin luas. Pada hari Senin juru bicara Angkatan Darat Yaman menyampaikan tentang serangan pesawat tak berawak terhadap pusat-pusat sensitif rezim Zionis di Palestina yang diduduki.Dengan demikian, meskipun di permukaan perjalanan Blinken berada dalam kerangka perang Gaza dan apa yang disebut diplomasi inklusif AS, dalam praktiknya, pesan terakhir yang disampaikan dari perjalanan dunia ini, di satu sisi, mengungkapkan penghinaan yang ekstrem terhadap Menteri Luar Negeri AS sebuah negara yang telah berada di bawah pendudukan AS selama 20 tahun, seiring dengan upaya AS untuk mendominasi dan menyelaraskan negara tersebut dengan dirinya sendiri. Dan di sisi lain, kemerosotan tersebut mengungkap lebih jauh betapa dalamnya unilateralisme Amerika dan perubahan tatanan dunia yang ada, dimana negara-negara tidak lagi bersedia berperan dalam teka-teki Washington, dan mereka menganggap tindakan Amerika bukanlah sebuah solusi namun sebuah alasan atas permasalahan ini.​[IT/AR]