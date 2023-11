Perlawanan Irak Menargetkan Pangkalan Udara Pendudukan AS dengan Drone

US occupation troops are stationed in Iraq

IslamTimes - Pasukan mujahidin menargetkan pangkalan udara tempat pasukan pendudukan AS ditempatkan di Irak, menurut laporan media.

Perlawanan Islam di Irak mengatakan mereka menargetkan pangkalan udara al-Harir di Irak utara dengan dua drone pada hari Rabu (8/11).Kelompok tersebut mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap dukungan AS terhadap Zionis ‘Israel’ selama serangan gencar terhadap rakyat Gaza.Pada Rabu malam, sirene berbunyi di kedutaan AS, menurut beberapa orang di Zona Hijau yang dijaga ketat di Baghdad, tempat kedutaan berada.Sentimen anti-Zionis ‘Israel’ dan anti-AS meningkat di seluruh kawasan karena dukungan kuat Washington terhadap serangan Zionis ‘Israel’ terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung, yang telah menyebabkan sedikitnya 10.569 orang menjadi martir, termasuk 4.324 anak-anak.26.475 orang lainnya juga terluka. Setidaknya 2.550 orang dilaporkan hilang, termasuk setidaknya 2.550 anak-anak, yang mungkin meninggal atau terjebak di bawah reruntuhan menunggu untuk diselamatkan.Akibatnya, gerakan perlawanan di seluruh kawasan baru-baru ini menargetkan posisi Zionis ‘Israel’ dan AS dengan drone dan rudal.Rezim pendudukan Zionis ‘Israel’ melancarkan perang setelah kelompok perlawanan Gaza melakukan Operasi Banjir al-Aqsa, operasi terbesar mereka melawan entitas pendudukan selama bertahun-tahun.Sejak awal perang, Amerika Serikat mendukung serangan ganas Zionis ‘Israel’ di wilayah Palestina sebagai cara “pertahanan diri.”Akhir bulan lalu, Washington memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta rezim pendudukan untuk menghentikan perangnya.[IT/r]