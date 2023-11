Mantan Pejabat CIA: Kesalahan ’Bencana’ AS Membiarkan ‘Israel’ Terlibat dalam Perang dengan Hizbullah dan Iran 

US to Let ‘Israel’ Draw It into War with Hezbollah, Iran

IslamTimes - Pemerintah Zionis 'Israel' berharap bisa memaksa Washington untuk membantunya berperang di berbagai front dengan Hizbullah dan Iran sementara militer Zionis 'Israel' berada “jauh di Gaza,” tapi itu adalah tindakan yang bodoh, karena masalah Zionis 'Israel' sangat besar adalah ciptaan mereka sendiri dan bukan masalah rakyat Amerika, kata seorang mantan perwira CIA kepada Sputnik.

Dalam sebuah artikel untuk Al-Mayadeen awal pekan ini, mantan perwira intelijen Korps Marinir AS Scott Ritter berpendapat bahwa Perdana Menteri Zionis Benjamin Natanyahu sedang mencoba untuk meningkatkan situasi di Lebanon untuk menarik AS ke dalam perang multi-front melawan Hizbullah dan akhirnya Iran. Namun, Ritter juga berpendapat bahwa manuver seperti itu tidak akan berhasil, karena Hizbullah tidak akan terpancing konflik yang akan merugikan mereka di panggung global.Ritter mengatakan jika Hizbullah mengambil inisiatif dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Zionis 'Israel', maka “orang-orang akan berhenti membicarakan Palestina. Orang-orang akan berhenti berbicara tentang agresi Zionis 'Israel', dan mereka sekarang akan fokus pada front baru yang mungkin akan mencakup Iran."“Ini sekali lagi mengapa [Sekretaris Jenderal Hizbullah Yang Mulia Sayyid] Hassan Nasrallah berbicara tentang ketekunan. Ketekunan berarti Anda harus berjuang melewati masa-masa sulit untuk memastikan bahwa Anda tidak terganggu dari visi strategis,” kata Ritter, seraya menambahkan bahwa “Hamas memenangkan pertarungan ini. Zionis 'Israel' tidak bisa menang. 'Israel' tidak bisa mengalahkan Hamas di lapangan. Zionis 'Israel' telah kalah dalam pertarungan propaganda secara global; mereka kalah di Amerika Serikat."John Kiriakou, mantan perwira CIA dan pelapor tentang program penyiksaan AS, mengatakan kepada Radio Sputnik “The Critical Hour” pada hari Selasa bahwa Ritter dan Sayyid Nasrallah benar: AS tidak dapat memenangkan perang melawan Hizbullah dan tidak boleh terlibat dalam perang semacam itu. .“Saya pikir Scott Ritter benar. Dan, tahukah Anda, saya juga akan mengingatkan semua orang, jika Anda ingat sebulan yang lalu, segera setelah kejadian tersebut, hanya dalam 24 atau 48 jam setelah serangan Hamas terhadap Zionis 'Israel,' kata Benjamin Netanyahu – dan dia mengatakannya secara pasti pada pertemuan tersebut. Saat ini - bahwa Iran berada di belakang semua ini, bahwa Iran memasok senjata kepada Hamas, bahwa Hamas tidak dapat melakukan hal ini sendirian, ini pasti merupakan operasi Iran. Dan itu bukan operasi Iran. Namun hal itu sangat konsisten dengan pemikiran Netanyahu selama dua dekade terakhir,” kata Kiriakou, yang juga menjadi salah satu pembawa acara “Political Misfits” di Radio Sputnik.“Netanyahu telah meminta tiga presiden Amerika berturut-turut untuk menyerang Iran atau bergabung dengan Zionis ‘Israel’ untuk menyerang Iran, dan jawabannya adalah ‘tidak’ sebanyak tiga kali. Maka sekarang dia melihat hal ini sebagai peluang untuk mengajak Amerika ikut serta, untuk membantu mengalahkan Hizbullah sementara Zionis ‘Israel’ fokus pada Hamas, atau untuk mengalahkan Iran, sementara Zionis ‘Israel’ fokus pada Hamas. Karena kenyataannya adalah: ‘Israel’ tidak dapat berperang di dua front. Hanya saja tidak dilengkapi,” kata Kiriakou.“Sekarang, kami mendengar dari kantor Netanyahu hari ini bahwa militer ‘Israel’ – menurut kata mereka – berada ‘jauh di jantung Gaza’. Semoga berhasil. Semoga berhasil dengan terowongan bermil-mil, semoga berhasil menemukan musuh yang terkait dengan penduduk sipil. Semoga beruntung. Namun hal ini tidak berarti bahwa Amerika harus ikut terseret ke dalamnya. Saat ini kita mempunyai masalah sendiri dengan Ukraina dan dengan keinginan nasional yang besar untuk memihak 'Israel' dari jarak jauh - tapi itu tidak berarti bahwa kita harus mengirimkan pasukan Amerika untuk membantu 'Israel' ' berperang.”Beralih ke pertanyaan tentang “perang propaganda,” atau apa yang pemerintah Zionis Israel sebut sebagai “hasbara,” Kiriakou mengatakan hati nurani dunia dikejutkan oleh video-video yang keluar dari Gaza serta komentar-komentar Netanyahu dan tokoh-tokoh dalam pidatonya. pemerintah.“Pada akhir pekan ada pernyataan dari seorang pejabat kecil di kabinet, menteri urusan warisan budaya ‘Israel’, yang mengatakan di sebuah stasiun radio, dia menjawab pertanyaan: apakah pantas menggunakan bom nuklir di Gaza? Dan dia mengatakan itu adalah sesuatu yang harus dibahas,” kenang Kiriakou.“Pertama-tama, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat besar. Dan kedua, ini adalah pertama kalinya pejabat pemerintah ‘Israel’, sepanjang sejarah ‘Israel’, mengakui bahwa ‘Israel’ mempunyai senjata nuklir. Jadi, Anda tahu, Zionis ‘Israel’ sepertinya tidak bisa melakukan hal yang benar, mereka tidak bisa melakukan perang informasi atau propaganda dengan benar.”“Lihat juga di seluruh dunia apa yang terjadi akhir pekan lalu. Terdapat 300.000 orang yang melakukan demonstrasi di jalan-jalan Washington menyerukan gencatan senjata - berdasarkan prediksi bahwa 30.000 orang akan hadir dalam demonstrasi ini. Jumlah mereka sepuluh kali lebih banyak. Ada demonstrasi yang lebih besar di London pada hari yang sama, 500.000 orang, lebih dari 500.000 di Jakarta. Demonstrasi besar-besaran juga terjadi di Berlin dan Tokyo. Ada demonstrasi di seluruh Amerika Serikat, di San Francisco dan Denver. Mereka sudah kalah dalam perang informasi.”“Anda tahu, saya kedatangan tamu di acara saya hari ini, Dan Kovalik, yang mengatakan bahwa ketika ada tekanan, rakyat Amerika biasanya melakukan hal yang benar. Dan rakyat Amerika – bukan pemerintah Amerika, rakyat Amerika – dan mereka akan menyerukan ketidakadilan. Dan kita baru empat minggu memasuki pertarungan ini dan mereka sudah melihat adanya ketidakadilan. Tamu terakhir Anda menyebutkan bahwa lebih dari separuh kematian di Gaza sejauh ini disebabkan oleh perempuan dan anak-anak. Sebagian besar korban tewas adalah warga sipil. Itu tidak bisa diterima, tidak peduli dari negara mana Anda berasal, itu tidak bisa diterima. Dan ‘Israel’ tidak peduli dengan hal-hal seperti itu.”“Ada rilis dari WikiLeaks pada tahun 2009 di mana kabel Departemen Luar Negeri Amerika mengutip seorang pejabat pemerintah 'Israel' yang mengatakan bahwa tujuan pemerintah 'Israel' di Gaza adalah untuk memungkinkan mereka hidup, tidak lebih dari sekedar mencari nafkah. mencari nafkah, dan itu tidak akan pernah menjadi lebih baik. Itu adalah kebijakan pemerintah ‘Israel’. Jadi, kami bertanya pada diri sendiri, Anda tahu, menurut Hamas, apa yang akan dilakukan Netanyahu? Dan menurut saya pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, menurut Netanyahu, apa yang akan dilakukan warga Gaza?”“Anda tahu, Martin Luther King mengatakan bahwa kita tidak boleh meremehkan keinginan seseorang untuk bebas,” kata Kiriakou, “dan saya pikir kita melihatnya terjadi sekarang setiap hari.”Kirakou mengatakan Sayyed Nasrallah “mengajukan pertanyaan yang sangat penting” dalam pidatonya Jumat lalu.“Dia mungkin bersungguh-sungguh secara retoris, tapi menurut saya itu harus dipahami secara harfiah. Amerika Serikat tidak bisa dan tidak seharusnya melawan Hizbullah. Kami tidak tinggal di lingkungan tersebut dan mereka tahu bahwa mereka dapat menunggu kami – sama seperti yang dilakukan oleh orang Afghanistan, seperti yang dilakukan oleh orang Irak, sama seperti yang dilakukan oleh orang Vietnam. Kami tidak punya urusan berada di sana. Itu adalah perjuangan 'Israel'. Anda ingat kapan terakhir kali Zionis ‘Israel’ melawan Hizbullah? Mereka pergi ke Lebanon selatan, mereka berada di sana selama apa pun, dua tahun, tiga tahun, dan akhirnya mereka dipaksa keluar. Mereka tidak memenangkan perang itu. Jadi mengapa kita ingin terlibat dalam hal seperti itu? Saya pikir akan menjadi kesalahan besar dalam kebijakan luar negeri jika kita terlibat dalam perang panas di mana kita benar-benar tidak memiliki kepentingan nasional yang nyata,” kata Kiriakou.[IT/r]