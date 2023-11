Pengunjuk Rasa Anti-'Israel' Menduduki Gedung NYT

Anti-‘Israel’ Protesters Occupy NYT Building

IslamTimes - Sekelompok besar demonstran memenuhi kantor pusat New York Times pada hari Kamis (9/11) untuk memprotes liputan surat kabar tersebut mengenai perang Zionis ‘Israel’ di Gaza, menerobos masuk ke dalam gedung dan menduduki lobi gedung tersebut untuk sementara waktu.

Protes dimulai sekitar pukul 16:00, dimulai di Perpustakaan Umum New York di Midtown sebelum turun ke kantor NYT. Ratusan aktivis ikut serta dalam unjuk rasa tersebut, banyak yang terlihat membawa bendera Palestina dan poster-poster yang bertuliskan slogan-slogan anti-‘Israel’.Para pengunjuk rasa juga mengutuk dukungan kuat Washington terhadap Zionis ‘Israel’, dan beberapa di antara mereka terdengar menuduh Presiden Joe Biden “mendukung genosida” terhadap warga Palestina di Gaza, menurut New York Post.Pada satu titik, para demonstran membagikan isu tiruan NYT yang dijuluki “Kejahatan New York,” yang mengatakan bahwa media tersebut “berdarah…di tangannya” karena “menghasut antusiasme untuk berperang.” Laporan tersebut kemudian mencantumkan nama-nama puluhan jurnalis yang tewas dalam kekerasan terbaru, dengan judul parodi “Kita membunuh rekan-rekan kita.”“Kita akan terus meminta pertanggungjawaban New York Times… karena menghasut genosida!” pengunjuk rasa terdengar meneriakkan. “Tidak ada satu sen pun, tidak ada satu sen pun, tidak ada lagi uang untuk New York Times!”Menjelang akhir protes, yang dibubarkan sekitar pukul 18:00, sebuah mobil polisi NYPD dirusak, dengan jendela belakangnya pecah dan slogan-slogan tertulis di kendaraan tersebut dengan cat semprot, termasuk kata-kata “Bebaskan Gaza.” Namun polisi melaporkan tidak ada penangkapan selama aksi tersebut.Putaran pertempuran terakhir di Gaza meletus bulan lalu ketika Hamas melancarkan serangan mendadak di wilayah Palestina yang diduduki Zionis ‘Israel’. Sejak itu, militer Zionis telah melakukan serangan udara balasan selama berminggu-minggu dan secara bertahap meningkatkan serangan darat besar-besaran di Gaza, menyebabkan hampir 11.000 warga Palestina menjadi martir, termasuk sekitar 4.400 anak-anak, menurut pejabat setempat.[IT/r]