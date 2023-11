Rusia Memperingatkan Warga Negaranya Agar Tidak Bepergian ke AS

Russia warns its nationals against traveling to US

IslamTimes - Warga Rusia yang mempertimbangkan perjalanan “sembrono” ke AS harus berpikir ulang, kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov pada hari Kamis (9/11), memperingatkan bahwa pihak berwenang Amerika telah meningkatkan penangkapan dengan dalih pelanggaran perdagangan.

Amerika telah menutup konsulatnya di St. Petersburg dan Vladivostok, sementara kedutaan besarnya di Moskow berhenti mengeluarkan visa untuk warga Rusia. Lebih dari 100 warga Rusia menjalani hukuman penjara di AS, ungkap duta besar Moskow untuk Washington Anatoly Antonov pada bulan April.“Penangkapan terhadap warga negara Rusia semakin sering terjadi akhir-akhir ini, dengan dalih melanggar undang-undang pengendalian ekspor AS,” kata Ryabkov kepada outlet RTVI.“Saya ingin memperingatkan semua warga negara kita untuk tidak melakukan perjalanan yang tidak bijaksana seperti itu, dan menghabiskan waktu mereka di sana dalam keadaan mental yang gelisah, mengharapkan tuntutan akan diajukan terhadap mereka atau bahwa mereka mungkin akan dituduh melakukan sesuatu yang tidak pantas oleh otoritas Amerika,” tambah Ryabkov.Warga Rusia yang memutuskan untuk melakukan perjalanan harus mengingat kemungkinan tindakan permusuhan yang dilakukan oleh otoritas AS.“Amerika semakin terlibat dalam provokasi terhadap warga negara kami,” kata Ryabkov. “Kita semua harus waspada, tetap berhubungan dengan kedutaan dan kantor konsulat kita, dan mengantisipasi tindakan permusuhan atau provokasi, termasuk penangkapan. Setiap orang yang bepergian ke luar negeri perlu mengingat hal ini.”Tidak ada satu negara pun yang melarang warga negaranya untuk mengunjungi negara lain. Rusia masih mengeluarkan visa untuk orang Amerika, meskipun volume permintaan telah menurun secara signifikan sejak konflik Ukraina berkobar pada awal tahun 2022.Departemen Luar Negeri AS telah berulang kali mendesak warga Amerika di Rusia untuk “segera pergi” atau menghadapi kemungkinan “ditahan secara tidak sah.” Seruan tersebut dikeluarkan kembali baru-baru ini setelah koresponden Wall Street Journal Evan Gershkovich dipenjarakan atas tuduhan spionase.Karena tidak ada kandidat yang cocok untuk ditukar dengan Gershkovich, Washington terbuka untuk “solusi kreatif” seperti meminta negara ketiga menangkap warga negara Rusia, kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada WSJ awal tahun ini.Mantan Marinir AS Paul Whelan – yang saat ini menjalani hukuman 16 tahun penjara karena spionase – juga telah meminta untuk ditukar dengan seorang warga Rusia yang ditangkap, setelah dua pertukaran tahanan tingkat tinggi meninggalkannya. Selama setahun terakhir, Moskow dan Washington telah menukar terpidana penyelundup narkoba dan pemain bola basket profesional Brittney Griner dengan pengusaha Rusia Viktor Bout, dan menukar mantan Marinir Trevor Reed dengan pilot Konstantin Yaroshenko.[IT/r]