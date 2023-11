Jenderal Baru AS: Tujuan “Israel” untuk Menggulingkan Hamas adalah Upaya yang Cukup Besar

US Joint Chiefs of Staff chairman Gen. Charles Q. Brown

IslamTimes - Pejabat tinggi militer AS pada hari Kamis mengindikasikan bahwa entitas Zionis “Israel” akan mengalami kesulitan dalam memberantas gerakan perlawanan Palestina, Hamas, jika serangan militernya di Jalur Gaza yang terkepung semakin lama dan semakin banyak warga sipil yang terbunuh dalam proses tersebut.

Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Charles Q. Brown, ketika ditanya apakah dia khawatir bahwa jumlah korban jiwa non-tempur yang meningkat pesat dalam perang melawan Hamas akan menyebabkan warga sipil Palestina melakukan perlawanan, menjawab, “Ya, sangat banyak. ”.“Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan,” kata Brown kepada wartawan dalam komentar pertamanya mengenai perang di Gaza sejak ia mengambil alih jabatan pejabat tinggi militer AS bulan lalu.“Itulah mengapa ketika kita berbicara tentang waktu – semakin cepat Anda mencapai titik di mana Anda menghentikan permusuhan, maka Anda akan memiliki lebih sedikit perselisihan terhadap penduduk sipil yang kini ingin menjadi anggota Hamas berikutnya,” katanya.Seorang pejabat senior Zionis “Israel” menjawab kepada The Times of “Israel” bahwa jika Pasukan Pendudukan Zionis “Israel” [IOF] dipaksa bekerja lebih cepat, maka mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk melakukan operasi pembedahan dan dengan cara yang membatasi korban sipil.Brown, dalam komentarnya, menyebut tujuan perang entitas Zionis “Israel” untuk menggulingkan Hamas adalah “sebuah upaya yang cukup besar,” sambil mengklaim bahwa kampanye tersebut difokuskan untuk menargetkan para pemimpin senior Hamas, yang mungkin akan berhasil dilakukan dengan lebih cepat.Entitas Zionis “Israel” mengatakan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, berada di urutan teratas dalam daftar pembunuhan mereka, ketika IOF melancarkan serangan darat melalui bagian utara Jalur Gaza.Seorang pejabat intelijen Amerika mengatakan kepada The New York Times bahwa lokasi pasti Sinwar tidak diketahui oleh AS, namun tetap membuka kemungkinan bahwa IOF memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang keberadaannya.Entitas Zionis “Israel” dalam beberapa hari terakhir telah mendekati Rumah Sakit Shifa di Kota Gaza. Menargetkan rumah sakit dapat membahayakan nyawa ratusan, bahkan ribuan warga sipil Palestina, pejabat AS memperingatkan.Pejabat tinggi militer AS telah mendorong rekan-rekan Zionis “Israel” mereka untuk “lebih penuh perhitungan dan tepat” dalam serangan IOF di Gaza, kata seorang pejabat kepada The New York Times, dan menambahkan bahwa Washington telah mendesak entitas tersebut untuk menggunakan bom berpemandu satelit seberat 250 pon bukannya amunisi seberat 1.000 hingga 2.000 pon.Komandan militer AS saat ini dan mantan komandan militer AS yang berbicara kepada The Times memuji keputusan Zionis “Israel” yang secara efektif membagi Gaza menjadi dua dengan serangan militernya.Keputusan entitas “Israel” untuk menunda invasi darat skala penuh, alih-alih melakukan serangan bertahap yang dimulai dari Gaza utara pada tanggal 27 Oktober, juga mendapat pujian, dan pejabat AS tersebut mengatakan kepada The Times of “Israel” bahwa hal tersebut memang benar. sejalan dengan rekomendasi dari Menteri Perang AS Lloyd Austin kepada mitranya Zionis “Israel”, Menteri Perang Yoav Gallant.Meskipun demikian, Brown mengatakan kepada wartawan, “Saya pikir semakin lama hal ini berlangsung, maka akan semakin sulit jadinya.”Brown tidak langsung menganjurkan kampanye militer jangka pendek, namun ia mengatakan bahwa serangan seperti yang coba dilakukan oleh entitas “Israel” cenderung berlangsung lebih lama dari yang direncanakan.“[Hampir] setiap konflik yang pernah saya alami sepanjang karir militer saya… [telah] berlangsung lebih lama dari yang dibayangkan kebanyakan orang. Jadi, kita harus mempersiapkan diri untuk itu,” ujarnya.[IT/r]