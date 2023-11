Pemerintahan Biden Diperingatkan oleh Para Diplomat Amerika tentang Meningkatnya Kemarahan Arab terhadap AS

Zionist Israeli troops

IslamTimes - Pemerintahan Biden telah menerima peringatan keras dari diplomat Amerika di dunia Arab bahwa dukungan kuatnya terhadap kampanye militer Zionis yang destruktif dan mematikan di Gaza “akan membuat kita kehilangan masyarakat Arab selama satu generasi,” menurut kabel diplomatik yang diperoleh CNN.

Kabel tersebut menggarisbawahi keprihatinan mendalam di kalangan pejabat Amerika mengenai meningkatnya kemarahan terhadap Amerika Serikat yang meletus segera setelah Zionis ‘Israel’ melancarkan operasinya melawan Hamas, menyusul serangan kelompok perlawanan tersebut di wilayah Palestina yang diduduki Zionis ‘Israel’ pada tanggal 7 Oktober.“Kita mengalami kekalahan telak dalam bidang pengiriman pesan,” demikian bunyi kabel dari Kedutaan Besar AS di Oman pada hari Rabu (8/11), mengutip percakapan dengan “berbagai kontak yang tepercaya dan berpikiran jernih.”Dukungan kuat AS terhadap tindakan Zionis ‘Israel’ dipandang, sebagaimana diperingatkan oleh kabel tersebut, “sebagai kesalahan material dan moral atas apa yang mereka anggap sebagai kejahatan perang.”Surat kawat dari kedutaan tersebut ditulis oleh pejabat tertinggi kedua AS di Muscat dan dikirimkan ke, antara lain, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, CIA, dan FBI. Meskipun hanya satu kabel dari kedutaan regional, namun ini memberikan gambaran pribadi tentang kekhawatiran atas meningkatnya gelombang anti-AS yang melanda Timur Tengah.Kabel lain yang diperoleh CNN dari kedutaan Amerika di Kairo menyampaikan kembali ke Washington komentar di surat kabar Mesir yang dikelola pemerintah bahwa “kekejaman dan pengabaian Presiden Biden terhadap orang-orang Palestina melebihi semua presiden AS sebelumnya.”Presiden Joe Biden mendapat tekanan yang semakin besar di dalam dan luar negeri atas dukungan AS terhadap Zionis ‘Israel’ di tengah gambaran kehancuran di Gaza dan krisis kemanusiaan yang mengerikan di wilayah tersebut. Sementara itu, pemerintah menolak seruan gencatan senjata.Dalam beberapa hari terakhir, sekutu AS di dunia Arab telah menunjukkan kemarahan mereka yang mendalam terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.[IT/r]