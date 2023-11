Sekretaris Jenderal Milisi Irak: Operasi Perlawanan Akan Terus Berlanjut Sampai Agresi terhadap Gaza Dihentikan

Islam Times - Sekretaris Jenderal Irak Kataib Sayyed al-Shuhada menegaskan bahwa tidak akan ada penghentian operasi Perlawanan di Irak kecuali serangan “Israel” di Jalur Gaza dihentikan.

Al-Walai menekankan, “Tidak akan ada gencatan senjata terhadap pendudukan AS di negara ini, kecuali dengan gencatan senjata yang tulus dan mengikat dari pihak musuh terhadap penduduk Jalur Gaza”.“Penarikan pasukan AS dari Irak secara aman bergantung pada kedatangan konvoi bantuan kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan ke Gaza,” tambah pemimpin perlawanan Irak itu.Al-Walai menegaskan kembali komitmen kuat perlawanan Islam di Irak untuk mendukung Palestina, rakyatnya, dan perlawanannya.Sebelumnya, kelompok perlawanan menargetkan pangkalan pendudukan AS di Ain al-Assad dengan tiga operasi menggunakan senjata berbeda yang mengenai sasaran mereka. Mereka juga menargetkan pangkalan Harir Amerika dengan dua drone yang langsung mengenai sasaran mereka.