Kerahasiaan Biden Mengenai Pengiriman Senjata ke 'Israel' Membuat Beberapa Partai Demokrat Takut

Joe Biden US President

IslamTimes - Presiden Biden menghadapi tekanan yang semakin besar dari sekutu-sekutunya di Kongres untuk secara terbuka mengungkapkan cakupan senjata AS yang disalurkan ke Zionis “Israel”, karena banyaknya korban warga sipil di Gaza yang menuai kecaman internasional dan semakin meresahkan Partai Demokrat.

Bertentangan dengan program bantuan militernya untuk Ukraina, yang mana Pentagon berulang kali menerbitkan lembar fakta mengenai volume transfer senjata AS, pemerintah AS belum mempublikasikan jumlah senjata yang dikirimkannya ke Zionis Israel sebagaimana wewenang (pemrintah) untuk mengabaikan persyaratan pemberitahuan kepada Kongres yang berlaku untuk setiap negara lain yang menerima pendanaan militer.“Saya tidak mendukung permintaan pemerintah untuk memasukkan ke dalam undang-undang keringanan pemberitahuan kongres mengenai pendanaan militer asing, termasuk untuk Zionis 'Israel',” kata Rep. Gregory W. Meeks (N.Y.), petinggi Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR, kepada The Washington Post . “Tidak ada alasan kita tidak bisa memastikan bantuan AS yang dibutuhkan diberikan kepada Zionis ‘Israel’ dengan cara yang cepat dan memastikan Kongres mampu memenuhi tugas pengawasan konstitusionalnya.”Seorang pejabat Gedung Putih membela upaya tersebut, dengan mengatakan bahwa hal ini akan memungkinkan Departemen Luar Negeri untuk “segera memberikan bantuan darurat kepada Zionis ‘Israel’ daripada harus menunggu lebih dari dua minggu untuk mendapatkan persetujuan kongres.”Meeks, seorang pendukung kuat bantuan Zionis ‘Israel’, menolak anggapan bahwa Kongres tidak dapat meninjau bantuan AS dengan cukup cepat. Dia juga bukan satu-satunya anggota Partai Demokrat yang mempertanyakan upaya pemerintah untuk mengabaikan transparansi yang sama seperti yang diberikan pada dukungan besar-besaran yang diberikan kepada Ukraina.Hanya dalam satu bulan pertempuran, jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 10.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Pada hari Rabu (8/11), diplomat utama AS untuk Timur Tengah, Barbara Leaf, mengatakan jumlah nyawa yang hilang mungkin “lebih tinggi daripada yang disebutkan.”“Pada saat ribuan warga sipil terbunuh oleh senjata yang disediakan oleh pemerintah AS, rakyat Amerika berhak mendapatkan informasi lengkap tentang apa yang diberikan kepada 'negara' lain, termasuk 'Israel', melalui dana pajak mereka,” kata Rep. .Cori Bush (D-Mo.), mengatakan kepada The Post. “Pemerintahan Biden harus memberikan transparansi yang sama seputar transfer senjata ke ‘Israel’ seperti yang terjadi pada Ukraina dan negara lain.”Sebagian besar persenjataan ‘Israel’ berasal dari Amerika Serikat, yang menyediakan dana sebesar $3,8 miliar setiap tahunnya, menjadikan ‘Israel’ sebagai penerima kumulatif bantuan AS terbesar di dunia. Pemerintahan Biden telah meminta Kongres memberikan tambahan bantuan sebesar $14 miliar untuk ‘Israel’ sebagai bagian dari permintaan bantuan luar negeri Gedung Putih senilai $106 miliar, yang juga mencakup usulan pendanaan untuk Ukraina dan Taiwan. Paket besar-besaran tersebut belum disahkan di tengah perbedaan pandangan antara pimpinan Partai Republik di DPR dan Senat.Anggota Kongres diperbolehkan untuk memperlambat penjualan senjata asing dan pendanaan militer karena mereka menilai pembenaran atas pengalihan senjata tersebut. Dalam teks permintaan yang tertunda ke Kongres, pemerintahan Biden mengatakan pihaknya dapat “mengabaikan” persyaratan pemberitahuan kepada anggota parlemen “karena kebutuhan mendesak Zionis ‘Israel’.”Josh Paul, yang baru-baru ini mengundurkan diri dari Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri, menyebut langkah tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga mempertanyakan mengapa pemerintah memerlukan otoritas seperti itu untuk ‘Israel’ tetapi tidak untuk Ukraina, yang telah menerima bantuan militer AS senilai puluhan miliar dolar sejak Februari 2022.“Mereka tidak pernah meminta otoritas seperti itu untuk Ukraina meskipun situasinya mendesak,” katanya.Paul, yang bekerja di biro tersebut selama 11 tahun, mengundurkan diri bulan lalu, dengan alasan frustrasi atas kurangnya toleransi terhadap perdebatan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Zionis ‘Israel.’ Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan dia secara teratur mencari pandangan yang berbeda, meskipun dia tidak memiliki pandangan yang berbeda. visibilitas pada semua perdebatan dalam departemen.Senator Chris Van Hollen (D-Md.), anggota Komite Hubungan Luar Negeri, mengatakan penghapusan pemberitahuan ke Kongres akan melanggar preseden yang sudah lama ada. “Kita tidak boleh membuat pengecualian terhadap praktik ini – tugas kita adalah meninjau dana ini dan memastikan penggunaannya demi kepentingan terbaik rakyat Amerika dan sejalan dengan kebijakan AS,” katanya dalam sebuah pernyataan.Sepanjang perang di Ukraina, pemerintahan Biden telah merilis dan mendistribusikan penghitungan rinci tentang jenis dan volume sistem roket dan rudal, tank, dan artileri yang dikirim ke zona perang. Tidak demikian halnya dengan perang Zionis ‘Israel’. Sejauh ini, pemerintah tidak menjelaskan secara jelas mengenai transfer senjata tersebut, selain mengatakan bahwa transfer tersebut mencakup bom berdiameter kecil, pencegat ‘Iron Dome’, dan amunisi.Elias Yousif, seorang analis riset di Stimson Center, mengatakan transparansi yang lebih besar sangat penting, “terutama ketika organisasi hak asasi manusia berupaya menilai perilaku permusuhan.”“Sampai saat ini, laporan pemerintah AS mengenai transfer senjata ke Zionis ‘Israel’ bersifat sporadis dan tanpa rincian yang berarti,” Yousif menyimpulkan dalam laporannya baru-baru ini.Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa meskipun pemerintahan Biden belum merilis banyak informasi mengenai transfer senjata Zionis ‘Israel’ kepada publik, mereka telah memberikan pengarahan lengkap kepada anggota parlemen secara pribadi.“Kami akan terus menjalin hubungan erat dengan anggota Kongres mengenai hal ini,” kata pejabat Gedung Putih, yang berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas topik sensitif.Hal ini tidak dapat diterima, kata anggota DPR Ilhan Omar (D-Minn.), dan mencatat bahwa transfer senjata ke Ukraina dipublikasikan, meskipun Kiev menghadapi musuh yang lebih tangguh yaitu Rusia, “sebuah negara adidaya regional dengan militer yang jauh lebih kuat.”“Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat pembunuhan yang tidak disengaja terhadap warga sipil, dan laporan terus-menerus mengenai kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia, yang kemungkinan besar menggunakan senjata AS,” katanya.Pemerintahan Biden telah mengakui peningkatan besar dalam kematian warga sipil di Gaza dan mengatakan pihaknya mengajukan “pertanyaan sulit” kepada Zionis “Israel” terkait dengan perilakunya dalam perang tersebut, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan pada konferensi pers baru-baru ini. Pejabat lain mengatakan pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup berbagai masalah militer, termasuk di mana ‘Israel’ melakukan serangan rudal, seperti kamp pengungsi Jabaliya yang padat penduduk, di mana setidaknya 50 orang tewas bulan lalu dalam serangan Zionis ‘Israel’.Zionis ‘Israel’ mengatakan pihaknya telah menargetkan dan membunuh seorang pejabat senior Hamas, Ibrahim Biari, sementara Hamas membantah bahwa ada komandan senior yang berada di kamp tersebut.[IT/r]