Sayyid Nasrallah: Lapangan Akan Bicara, Kemenangan Pasti Akan Datang

Sayyed Nasrallah, field will talk

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah memberikan pidato pada kesempatan Hari Martir Hizbullah, yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 11 November, hari dimana syahid pengorbanan diri pertama Ahmad Qasir melakukan operasinya terhadap gedung gubernur militer pendudukan Zionis 'Israel' di Tirus, Lebanon Selatan, yang menyebabkan puluhan tentara dan perwira Zionis terbunuh dan mengejutkan rezim pendudukan.

Di awal pidatonya, Sayyid Nasrallah mengenang bahwa hari ini merupakan Hari Syuhada Hizbullah yang mengacu pada setiap syahid sejak berdirinya jalur Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah, pada tahun 1982 hingga syahid terakhir yang dimakamkan hari ini.Sayyid Hasan memuji operasi pengorbanan diri Syahid Ahmad Qasir sebagai yang terbesar dan paling menonjol dalam sejarah perlawanan, menekankan bahwa darah Syahid Ahmad Qasir dan semua syuhada muncul sebagai pemenang melawan pedang AS-Israel yang mengancam wilayah kita.Sayyed Nasrallah memuji kata-kata keluarga para syuhada Hizbullah yang bersimpati dengan keluarga para syuhada Palestina, dan menyuarakan kesiapan untuk berkorban lebih banyak sebagai bagian dari membela Gaza dan seluruh tempat suci.Untuk memulai di Gaza, pemimpin Hizbullah mengklasifikasikan dua insiden besar, yang pertama adalah agresi Zionis ‘Israel’ terhadap rakyat Gaza dan setiap warga sipil, dan yang kedua adalah konfrontasi heroik dan menonjol dari perlawanan Palestina melawan kekuatan musuh.“Agresi yang sedang berlangsung di Gaza adalah perkembangan yang serius dan luar biasa. Kejahatan-kejahatan tersebut mencerminkan balas dendam Zionis ‘Israel’ yang biadab yang bertujuan untuk membuat masyarakat di wilayah tersebut bertekuk lutut dan menghancurkan keinginan untuk mencari hak. Selain itu, tujuan lain di balik kejahatan tersebut adalah mendorong orang untuk menyerah dan melupakan tanah mereka, tahanan, tempat suci, dan Palestina,” kata Sayyid Nasrallah, sambil menunjuk bahwa pendudukan 'Israel' sedang menangani Lebanon melalui kejahatannya di Gaza dan pembunuhan yang disengaja dan brutal. .“Yang aneh dari kejahatan yang dilakukan dalam agresi di Gaza adalah bahwa kejahatan tersebut secara berani dan resmi diakui oleh musuh dengan dalih yang tidak jelas,” tambah Sayyed Nasrallah.Pendudukan Zionis Israel kembali melakukan kesalahan, dan semua tujuannya akan gagal. Bukti kuatnya adalah sejarah yang penuh dengan pembantaian, yaitu Deir Yassine, menurut pemimpin perlawanan, yang menilai bahwa budaya perlawanan telah tumbuh di setiap generasi meskipun terjadi pembantaian, sehingga berujung pada aksi luhur Brigade Al-Qassam pada 7 Oktober. .“Kejahatan yang dilakukan pendudukan selama dekade terakhir, dan bahkan agresi pada bulan Juli 2006, tidak mendorong rakyat Lebanon untuk meninggalkan perlawanan.”Namun, Sayyid Nasrallah menyesalkan bahwa ada penulis Arab tertentu yang secara sengaja atau tidak sengaja membantu mencapai tujuan Zionis ‘Israel’; tapi semua ini juga akan gagal. Sayyid Hasan Nasrullah menasihati Zionis ‘Israel’ bahwa mereka, bukan rakyat kami, adalah pihak yang harus kehilangan harapan dalam mencapai tujuan mereka karena rakyat kami telah membuktikan bahwa pilihan mereka adalah kemenangan, pembebasan, dan martabat.“Musuh menimbulkan terlalu banyak kerugian bagi dirinya sendiri, di antaranya adalah mengungkap kebenaran biadabnya,” tegas pemimpin Hizbullah tersebut.“Pendudukan telah memberikan pukulan fatal terhadap skema normalisasi yang selama ini mereka upayakan, dan sikap masyarakat kami terhadap normalisasi ini akan lebih keras. Pergeseran opini publik global, khususnya di Barat, Amerika Serikat, dan Eropa, sangatlah signifikan. Dan pendudukan ini mempunyai waktu yang singkat karena tidak didukung oleh rezim AS, dan rezim Inggris adalah yang kedua.”Sayyid Nasrullah menekankan bahwa pihak yang mampu menghentikan agresi ini adalah pihak yang menjalankannya, mengacu pada Amerika Serikat. “Pihak yang menjalankan pertempuran, mengambil keputusan, dan terlibat di dalamnya adalah pemerintah AS dan semua tekanan harus diberikan kepada AS.”Palestina menuntut minimal dari KTT Arab Islam yang mempertemukan 57 negara di Riyadh, untuk memiliki sikap satu orang, Sayyid Nasrallah menjelaskan, seraya menambahkan bahwa rakyat Palestina berharap KTT Riyadh berhasil memberikan tekanan pada AS untuk menghentikan agresi ini.“Rakyat Palestina juga berharap KTT Riyadh dapat membuka perbatasan Rafah untuk memberikan bantuan dan memindahkan korban luka.”Mengenai para pejuang perlawanan Palestina, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa meskipun menghadapi kenyataan yang menyakitkan, mereka secara halus melawan kekuatan elit Zionis ‘Israel’ yang terkuat, yang mencerminkan kecacatan Zionis ‘Israel’. “‘Israel’ tidak dapat mencapai prestasi apa pun yang dapat dipresentasikannya kepada para pendengarnya, sementara inovasi para pejuang perlawanan adalah elemen yang menentukan. Taruhan hari ini adalah di medan perang karena pendudukan masih belum mampu menampilkan gambaran ‘kemenangan’ atau ‘kekalahan’ para pejuang perlawanan.”Selain itu, meningkatnya perlawanan di Tepi Barat yang diduduki mungkin memaksa pendudukan Zionis ‘Israel’ untuk menarik beberapa unitnya dari perbatasan dengan Gaza atau Lebanon, jelas Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah lebih lanjut memuji hasil penting dari operasi pasukan Yaman terhadap sasaran Zionis ‘Israel’ dengan rudal dan drone, terlepas dari siapa pun yang berhasil dicegat. “Pentingnya dukungan yang diberikan Angkatan Bersenjata Yaman kepada Palestina adalah bahwa mereka mewakili tentara dan gerakan perlawanan sekaligus.”Zionis terpaksa mengalihkan sebagian dari ‘pertahanan’ udara dan ‘Iron Dome’ serta rudal Patriot dari Palestina Selatan dan Palestina Utara ke ‘Eilat’, lanjutnya. “Serangan yang diberkati oleh pasukan Yaman memberikan tekanan lebih besar pada pemerintah pendudukan melalui migrasi para pemukimnya.”Selain itu, operasi yang dilakukan oleh perlawanan Irak terhadap sasaran AS mendukung Palestina dan mendukung pembebasan Irak dan Suriah [dari pasukan pendudukan AS], kata Sayyid Nasrallah. “Amerika mengakui bahwa 46 serangan telah menargetkan pangkalan mereka di Suriah dan Irak, dan 56 tentara terluka. Operasi perlawanan Irak menandakan keberanian nyata melawan pasukan Amerika yang armadanya membanjiri wilayah tersebut.”“Amerika telah mengirimkan ancaman untuk memberikan tekanan pada perlawanan di Irak, Yaman, dan Lebanon, dengan menggunakan setiap saluran yang ada untuk menyampaikan pesan-pesan mereka,” kata Sayyid Nasrallah, dengan menetapkan syarat yang “seandainya Amerika ingin menghentikan operasi tersebut terhadap mereka, maka mereka harus menghentikan agresi di Gaza.”Sementara itu, pemimpin Hizbullah mengakui bahwa Suriah memikul beban berat karena, selain sikapnya yang tegas, Suriah juga merangkul kelompok perlawanan dan gerakan perlawanan, serta menanggung dampaknya. “Suriah menanggung konsekuensi dari pilihan sempit ‘Israel’, seperti yang terjadi di ‘Eilat’, yang dilindungi oleh AS, Zionis ‘Israel’, dan bahkan pihak Arab.”Dia menjelaskan bahwa Zionis ‘Israel’ bingung mengenai pihak di balik serangan pesawat nirawak di ‘Eilat’, kemudian mereka meminta pertanggungjawaban Hizbullah dan menyerang kami di Suriah.Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa selama ini menjadi kekuatan perlawanan di Lebanon dan Palestina, serta gerakan perlawanan di kawasan, itu berkat kepemimpinan Iran. “Iran tidak menyia-nyiakan dukungan apa pun terhadap perlawanan agar masyarakat di wilayah tersebut tetap menentang meskipun ada semua ancaman, namun Iran tidak mengambil keputusan atas nama gerakan perlawanan, namun tetap menjadi pendukung dan pendukung.”Beralih ke front Lebanon, Sayyid Nasrallah mengatakan operasi Perlawanan Islam akan terus berlanjut meskipun ada semua tindakan pencegahan yang dilakukan pendudukan. “Meskipun musuh bersenjatakan drone, yang merupakan senjata baru yang belum pernah digunakan dalam perang Juli 2006, operasi akan terus berlanjut dan sama dengan tindakan pengorbanan diri.Sayyid Hasan Nasrullah lebih lanjut menjelaskan bahwa tingkat kuantitatif operasi perlawanan telah meningkat, demikian pula tingkat kualitatif senjata yang digunakan, seperti penggunaan drone penyerang dan jenis rudal tertentu. “Perlawanan Islam di Lebanon mulai menggunakan rudal ‘Burkan’, yang beratnya mencapai 0,5 ton bahan peledak, dalam operasinya. Selain itu, kelompok perlawanan telah meningkatkan tingkat operasinya di Lebanon melawan pendudukan di wilayah Palestina yang diduduki.”Sebagai akibat dari operasi tersebut, media ‘Israel’ melaporkan bahwa lebih dari 350 tentara yang terluka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis, telah dipindahkan ke rumah sakit dari Front Utara saja, kata Sayyid Nasrallah. Dia lebih lanjut mengumumkan bahwa Perlawanan Islam telah secara resmi memberi tahu musuh Sayyid Nasrallah ‘Israel’ bahwa mereka tidak akan memaafkan penargetan warga sipil.Setiap hari, kelompok perlawanan mengirimkan drone pengintai ke wilayah Palestina yang diduduki, mencapai Haifa, beberapa di antaranya kembali dan yang lainnya tidak, kata pemimpin Hizbullah, seraya menekankan bahwa meningkatnya tingkat kekhawatiran dalam entitas pendudukan telah menyebabkan untuk meningkatkan tingkat ancaman terhadap Lebanon.Pemimpin perlawanan tersebut menegaskan kembali bahwa Front Lebanon Selatan akan terus memberikan tekanan pada pendudukan Zionis ‘Israel’, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memuji orang-orang yang mendukung perlawanan tersebut.“Ada sikap umum di Lebanon yang menyatakan solidaritas terhadap Gaza, mendukung, atau memahami operasi perlawanan, kecuali beberapa suara yang dianggap ‘aneh’. Namun sikap umum di Lebanon bersifat suportif dan menjadikan Front Lebanon Selatan efektif dan berpengaruh.”Mengenai kebijakan Hizbullah dalam pertempuran saat ini, Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa pihak yang melakukan apa yang dibicarakan adalah pihak yang melakukan hal tersebut, dan kami mengungkapkan perkembangannya. “Kita berada dalam pertempuran yang menantang, sabar, mengumpulkan prestasi, dan waktu yang dibutuhkan perlawanan dan masyarakat untuk mengalahkan musuh.”Pengorbanan kumulatif mendorong musuh untuk mengakui kekalahannya dan mengakuinya, kata Sayyid Nasrallah, seraya menambahkan bahwa musuh sedang kebingungan, dan ini tercermin dalam pernyataan Netanyahu yang kontradiktif.Saat ini, waktunya tidak menguntungkan kepentingan musuh karena telah gagal di medan perang untuk membuat Gaza bertekuk lutut, belum lagi adanya pergeseran opini publik dunia terhadap hal tersebut. Musuh takut akan perluasan front, Sayyed Nasrallah menambahkan.“Semua elemen, termasuk masalah tahanan, akan memberikan tekanan lebih besar pada musuh. Kita harus tetap pada kecepatan ini, dan yang paling tinggi dalam hal toleransi adalah masyarakat Gaza.”Musuh harus gagal dalam mencapai semua tujuannya meskipun ada pembantaian yang dilakukannya, perintah Sayyid Nasrallah.Sayyid Hasan mengakhiri pidatonya dengan berjanji kepada semua martir untuk tetap berada di jalur yang mereka lalui untuk mempertahankan tujuan mereka, mengumpulkan pencapaian mereka, dan mencapai kemenangan yang tak terelakkan.Zionis ‘Israel’ setelah 7 Oktober tidak sama dengan Zionis ‘Israel’ sebelumnya, dan ini akan dibuktikan pada fase mendatang, janji pemimpin Hizbullah.[IT/r]