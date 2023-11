Raisi Menyerukan Pengadilan Internasional untuk Mengadili Para Pemimpin Israel atas Genosida di Gaza

Iranian President Ebrahim Raeisi joint emergency meeting of the Arab League and the OIC on the issue of Gaza in Riyadh, Saudi Arabia

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan rezim Zionis Israel harus diadili di pengadilan internasional atas genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza yang terkepung.

Pernyataan tersebut disampaikan Raeisi saat berpidato di pertemuan darurat gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengenai masalah Gaza di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada hari Sabtu.Presiden Iran mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis yang merebut kekuasaan dalam beberapa pekan terakhir telah mempermalukan moralitas, hukum dan kemanusiaan dalam skala sejarah.Raisi mengatakan pemerintah AS adalah dalang dan kaki tangan utama kejahatan Zionis Israel.“Sekarang majelis internasional di bawah pengaruh Amerika Serikat menderita karena keragu-raguan, dan kurangnya karakter dan identitas, kita harus mengambil tindakan.”Presiden mengatakan negara-negara Arab dan Muslim memikul tanggung jawab terhadap masalah Palestina dan rakyat Gaza yang tertindas.Raisi mengusulkan 10 solusi dan saran mendesak Iran untuk kepentingan bangsa Palestina.Presiden Trump mendesak para pemimpin Muslim yang menghadiri KTT tersebut untuk mengambil keputusan yang “tegas dan cepat” yang berpihak pada Palestina.Raisi mengatakan Amerika Serikat dan Israel harus segera menerima penghentian mesin perang tersebut.Presiden Iran mengutamakan pencabutan total blokade manusia di Gaza dan pembukaan kembali perbatasan Rafah dengan segera dan tanpa syarat, bekerja sama dengan Mesir untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang di Gaza sebagai usulan kedua Iran.Presiden mengatakan tekanan yang dilakukan Amerika dan sekutu Baratnya bukanlah alasan untuk menutup perbatasan.Sebagai tawaran ketiga Iran, Raeisi mendesak penarikan militer Zionis Israel segera dari Gaza, dengan mengatakan wilayah Gaza adalah milik Palestina dan bukan milik mereka yang bertindak di bawah komando AS dan Zionis Israel.Dia memperingatkan semua negara, termasuk negara-negara Muslim, untuk berhati-hati terhadap rencana Amerika-Zionis dengan dalih menjamin keamanan di Palestina.Raeisi mengatakan proposal keempat Iran mendesak semua negara Muslim untuk mengakhiri hubungan politik dan ekonomi dengan Israel. Dia mengatakan sanksi ekonomi, khususnya di sektor energi, terhadap rezim harus menjadi agenda utama.Sebagai tawaran kelima Iran, presiden meminta semua negara Muslim untuk melabeli tentara rezim Zionis Israel sebagai 'organisasi teroris.' Dia menekankan pentingnya membentuk pengadilan internasional untuk mengadili para pemimpin kriminal Israel dan Amerika Serikat, khususnya mereka yang berperan dalam genosida di Gaza.Presiden menyerukan pembentukan dana khusus untuk segera rekonstruksi Gaza dengan penerimaan negara-negara Muslim yang menghadiri KTT tersebut.Mengacu pada serangan udara Zionis Israel terhadap Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Jalur Gaza yang terkepung, yang menewaskan sedikitnya 500 warga Palestina, presiden mengatakan tanggal 18 Oktober harus ditetapkan sebagai hari genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.Jika Zionis Israel terus melakukan kejahatannya dalam “perang yang tidak setara,” kata Raisi, negara-negara Muslim harus mempersenjatai rakyat Palestina dan membantu mereka melawan penjajah yang melakukan perang. Presiden menggarisbawahi pentingnya pembebasan Palestina “dari sungai ke laut” sebagai solusi permanen dan demokratis.Pelaku utama AS, kaki tangan kejahatan perang Zionis Israel di GazaPresiden Raisi mengecam Israel karena melancarkan pemboman terhadap Gaza yang melanggar semua peraturan internasional dengan menggunakan bom fosfor dan senjata terlarang lainnya dengan tujuan genosida, dengan mengatakan bahwa rezim tersebut telah mengubah separuh wilayah yang terkepung menjadi bukit tanah.“Apa yang terjadi di Gaza adalah konfrontasi antara poros kehormatan dan poros kejahatan, dan setiap orang harus memperjelas sisi mereka.”Presiden mengatakan AS adalah pelaku dan kaki tangan utama kejahatan perang Zionis Israel di Gaza. Zionis Israel adalah “anak haram Amerika,” kata Raisi.“Amerikalah yang lebih memilih mendukungnya dibandingkan kehidupan suci ribuan anak-anak Palestina yang tertindas. Dengan segera membentuk kabinet keamanannya di wilayah-wilayah pendudukan, Amerika mendorong rezim Zionis untuk melakukan operasi kriminal terhadap rakyat Gaza yang tak berdaya dan menyerukan pembelaan yang sah,” kata presiden.Klaim pembelaan yang sah adalah “salah satu ironi pahit dalam sejarah, yang bertentangan dengan aturan hukum dan standar internasional,” kata presiden.Dia mengatakan AS mengirim kapal perangnya ke wilayah tersebut untuk secara efektif memasuki perang atas nama Israel.“Dukungan penuh rezim Zionis di Dewan Keamanan PBB dan mencegah diadopsinya resolusi untuk menghentikan genosida warga Palestina di Gaza adalah satu lagi pengabdian Amerika kepada para agresor, yang memungkinkan mereka melakukan kejahatan perang lebih dari sebelumnya,” kata Raisi.Presiden Iran membuat analogi antara skala pemboman Zionis Israel di Gaza dan kejahatan bom atom AS di Hiroshima.Raisi mengatakan dunia Muslim akan mampu mengatasi masalah dan kesulitan melalui persatuan dan integritas. Dia mengatakan Iran mendukung kebijakan bertetangga yang baik dan keharmonisan di dunia Muslim.[IT/r]