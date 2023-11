Media: AS Ingin Israel Mengklarifikasi Komentar Netanyahu 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a press conference in the Kirya military base in Tel Aviv

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menghubungi para pejabat Zionis Israel untuk meminta klarifikasi atas klaim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Zionis Israel akan mempertahankan kendali keamanan di Gaza setelah berakhirnya konfliknya dengan Hamas, menurut laporan media Zionis Israel.

Media-media di Zionis Israel mengklaim bahwa Washington bingung dengan rencana PM Zionis Israel untuk masa depan Gaza pascaperangDugaan kesalahpahaman antara sekutu tersebut awalnya dilaporkan pada hari Minggu (12/11) oleh lembaga penyiaran pemerintah Kan dan kemudian dikonfirmasi ke Times of Israel oleh seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.Menurut laporan tersebut, Washington dibuat bingung dengan komentar Netanyahu tentang masa depan Gaza pasca-konflik. Selama konferensi pers pada hari Sabtu (11/11), perdana menteri menolak kemungkinan Otoritas Palestina mengambil kendali atas daerah kantong tersebut setelah perang, dan bersikeras bahwa “tidak akan ada otoritas sipil di sana yang mendidik anak-anak mereka untuk membenci Zionis Israel, membunuh orang Zionis Israel, atau untuk melenyapkan Zionis Israel” dan mereka masih belum mengutuk Hamas atas serangannya terhadap negara tersebut pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang.“Pasti ada hal lain, tapi bagaimanapun juga, kendali keamanan kami. Saya mendukungnya dan tidak berniat menyerah,” tegasnya, mengulangi klaim yang dia buat dalam sebuah wawancara dengan ABC News pada hari Selasa.Kan mengatakan bahwa para pejabat AS ingin rekan-rekan Zionis Israel mereka menjelaskan kepada mereka apa sebenarnya yang dimaksud Netanyahu dengan “kontrol keamanan.”Meskipun mendukung penuh Zionis Israel dalam upayanya untuk memberantas Hamas, pemerintahan Biden telah berulang kali menyarankan mereka untuk tidak tinggal di Gaza setelah konflik tersebut. Awal pekan ini, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan bahwa Biden “masih percaya bahwa pendudukan kembali Gaza oleh pasukan Israel adalah hal yang tidak baik. Ini tidak baik bagi Zionis Israel; tidak baik bagi rakyat Zionis Israel.”Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Rabu menyarankan bahwa langkah-langkah untuk mencapai “perdamaian berkelanjutan” antara Zionis Israel dan Palestina “harus mencakup pemerintahan yang dipimpin Palestina dan Gaza bersatu dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.”Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah mengatakan beberapa kali bahwa Otoritas Palestina siap memikul “tanggung jawab penuh” atas Gaza setelah konflik tersebut, namun menekankan bahwa hal itu harus dilakukan “dalam kerangka solusi politik yang komprehensif,” yang mencakup Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.Solusi militer terhadap krisis yang dilakukan Zionis Israel “tidak akan membawa keamanan dan perdamaian bagi siapa pun,” tegas Abbas pada hari Jumat (10/11), seraya menambahkan bahwa Palestina “tidak akan menerima pendudukan kembali Gaza atau aneksasi wilayah mana pun dengan dalih apa pun.”