Proposal 10 Poin Presiden Raeisi pada KTT Riyadh untuk Mengakhiri Perang Gaza

IslamTimes - Presiden Ebrahim Raisi adalah salah satu dari 57 pemimpin Muslim yang menghadiri pertemuan puncak luar biasa di ibu kota Saudi, Riyadh pada hari Sabtu (11/11) dan menyerukan penghentian segera genosida rezim Zionis Israel di Jalur Gaza yang terkepung.

Presiden Raisi, yang sedang melakukan kunjungan resmi perdananya ke kerajaan Arab, menguraikan posisi Republik Islam Iran terhadap masalah Palestina dan cara-cara untuk mengakhiri agresi militer rezim Israel yang sedang berlangsung di wilayah pesisir.Awalnya, 22 anggota Liga Arab diharapkan menghadiri KTT Riyadh, namun kemudian diperluas hingga mencakup Organisasi Kerjasama Islam (OKI).Organisasi antar pemerintah ini beranggotakan 57 negara mayoritas Muslim dari empat benua, termasuk seluruh anggota Liga Arab.Pertemuan ini memiliki arti penting karena mempertemukan para pemimpin dari banyak negara regional meskipun ada perbedaan politik di antara mereka dalam berbagai isu.Di sela-sela pertemuan tingkat tinggi tersebut, Presiden Raisi bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman, pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua negara Teluk Persia sejak pemulihan hubungan diplomatik mereka pada bulan Maret.Dia juga bertemu dengan para pemimpin Muslim lainnya, termasuk Presiden Mesir Abdel Fatteh al-Sisi, yang merupakan pertemuan pertama antara presiden kedua negara dalam 10 tahun.Para pemimpin Muslim mengajukan beberapa usulan pada pertemuan puncak tersebut, dan dalam komunike terakhir mereka mengutuk “agresi Israel terhadap Jalur Gaza dan kejahatan perangnya.”Mereka juga mengutuk “pembantaian biadab, tidak manusiawi dan brutal” yang dilakukan rezim pendudukan terhadap rakyat Palestina, dan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil “keputusan tegas dan mengikat” yang mengakhiri pembantaian di Gaza.Pertemuan tersebut mendesak Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang berbasis di Den Haag untuk menyelesaikan penyelidikan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Tel Aviv terhadap warga Palestina.Lebih dari 11.000 warga Palestina telah terbunuh dalam agresi Israel sejak 7 Oktober, termasuk lebih dari 4.300 anak-anak. Diperkirakan sekitar 3.000 warga sipil juga terjebak di bawah reruntuhan, dan peluang penyelamatan sangat kecil.Pidato Raeisi menyoroti KTT tersebutPresiden Raeisi, tidak seperti para pemimpin dunia Muslim lainnya yang menghadiri pertemuan tersebut, tidak mengeluarkan kata-kata dalam mengutuk genosida di Gaza dan mendesak masyarakat dunia untuk memboikot dan mengadili rezim pembunuh anak tersebut, yang menurutnya adalah “anak haram AS. "Pada awalnya, Presiden Raeisi mengecam keras agresi brutal Israel terhadap penduduk di Gaza yang padat penduduknya, dan menyatakan bahwa rezim Zionis saat ini melakukan salah satu kejahatan paling keji dalam sejarah umat manusia.“Apa yang terjadi dalam lima minggu terakhir di Gaza dan sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki merupakan sumber sejarah yang memalukan bagi etika, hukum, dan kemanusiaan,” tegas presiden Iran.Dia mendesak OKI untuk bertindak sebagai kekuatan pemersatu untuk membantu rakyat Palestina dan mengambil tindakan melawan rezim Zionis Israel dan memperingatkan akan pentingnya hal ini.Menyadari fakta penting ini, Republik Islam Iran memutuskan untuk merangkul negara-negara Islam dengan hangat berdasarkan kebijakan bertetangga yang baik dan persatuan regional, tegas Raisi.“Hari ini adalah hari aksi,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa negara-negara di kawasan harus mengerahkan semua yang mereka miliki untuk mempertahankan Masjid suci Al-Aqsa di wilayah pendudukan Palestina.Dia memuji kepahlawanan bangsa Palestina yang telah berdiri dengan tangan kosong melawan kebijakan opresif rezim Israel selama dua dekade, yang mencakup blokade total darat, laut dan udara, menjadikan Gaza sebagai penjara terbuka terbesar.Presiden Raeisi juga menggarisbawahi bahwa kampanye pengeboman yang sedang berlangsung merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, dan menunjukkan bagaimana rezim tersebut telah menggunakan bom fosfor putih dan senjata terlarang lainnya dengan sengaja menargetkan wilayah sipil.Dia merujuk pada banyaknya korban sipil akibat serangan udara Zionis Israel yang mengerikan, dan mencatat bahwa tragedi yang lebih besar adalah semakin banyak orang yang kehilangan nyawa karena kurangnya obat-obatan dan penyebaran penyakit di tengah pengepungan yang melumpuhkan tersebut.Presiden Iran menambahkan bahwa Amerika Serikat adalah mitra kejahatan terbesar Israel, dan mengkritik hasutan Amerika atas kejahatan Zionis Israel terhadap masyarakat Gaza yang tidak berdaya, dengan kedok “hak untuk membela diri.”“Klaim pembelaan diri yang sah oleh pasukan pendudukan yang selalu melanggar hak-hak warga Palestina adalah salah satu ironi pahit dalam sejarah, yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan standar internasional apa pun,” katanya.Presiden Raisi juga menyebutkan langkah-langkah dukungan AS kepada rezim Tel Aviv, termasuk pengiriman pasukan dan peralatan militer ke Mediterania dan Teluk Persia, pengangkutan bom dan senjata mematikan ke rezim Israel melalui udara, dan pemblokiran upaya gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB. ."Peran yang paling merusak adalah Amerika. Semua kejahatan berada di bawah kendali mereka. Pembantaian jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan, Irak, Suriah, dan negara-negara Islam lainnya berada di bawah kendali Amerika," tegasnya.“AS telah memicu konflik ini dengan melumpuhkan semua organisasi internasional di dunia.”Raeisi menegaskan kembali posisi resmi Iran yang sudah lama ada dalam menyelenggarakan referendum di mana seluruh Muslim, Yahudi, dan Kristen Palestina, dari laut hingga sungai, termasuk mereka yang diasingkan dari wilayah tersebut, akan berpartisipasi.Menyelenggarakan referendum komprehensif seperti itu, menurutnya, akan menyelesaikan krisis yang telah berlangsung puluhan tahun.Proposal sepuluh poinDalam pidatonya, Presiden Raeisi juga mengusulkan serangkaian tindakan yang harus diambil terhadap rezim Zionis Israel dan mendukung Palestina, yang dirangkum dalam sepuluh poin utama.Tiga poin pertama mengacu pada krisis yang sedang berlangsung di Gaza. Poin pertama menyerukan diakhirinya pembantaian rakyat Gaza dan serangan buta terhadap warga sipil, dan menjadikan hal ini sebagai prioritas.Poin kedua menyerukan pencabutan total blokade kemanusiaan di Gaza dan pembukaan kembali perbatasan Rafah dengan segera dan tanpa syarat, bekerja sama dengan Mesir. Poin ketiga menyerukan penarikan segera militer rezim Zionis dari Gaza.Tiga poin berikutnya berkaitan dengan sikap anggota OKI terhadap rezim Zionis dan menyerukan penghentian hubungan politik dan ekonomi dengan rezim pendudukan, penetapan tentara Zionis Israel sebagai organisasi teroris, dan pembentukan pengadilan internasional untuk menghukum kejahatan Zionis Israel.Empat poin terakhir berkaitan dengan Gaza pascaperang, dan mencakup rekonstruksi infrastruktur di wilayah yang terkepung melalui dana, serta bantuan kemanusiaan untuk Palestina.Poin kesembilan mengusulkan untuk memasukkan tanggal pengeboman Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza utara sebagai hari genosida dalam kalender resmi negara-negara Islam. Pemboman rumah sakit yang dilakukan Israel dikutuk secara luas di seluruh dunia.Poin kesepuluh mengusulkan untuk mempersenjatai rakyat Gaza jika kejahatan tanpa henti yang dilakukan rezim Zionis Israel dan dukungan AS terhadapnya terus berlanjut.Sebagian besar poin pembicaraan berasal dari pernyataan yang dibuat oleh Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dalam beberapa pekan terakhir, yang telah berulang kali menekankan untuk memboikot dan mengadili rezim tersebut atas kejahatan perangnya di Gaza sambil mendesak negara-negara Muslim untuk bersatu demi Palestina.Sekembalinya ke Tehran pada Minggu pagi setelah menghadiri KTT Riyadh, Presiden Raeisi mengatakan Amerika Serikat memainkan peran penting dalam membantu agresi rezim Israel terhadap Palestina, khususnya perempuan dan anak-anak.“Sejak kemenangan Revolusi Islam, Iran memiliki pandangan yang jelas mengenai hak-hak rakyat Palestina, sementara pada saat yang sama, menganggap rezim Zionis sebagai rezim palsu dan perampas tanpa identitas,” katanya, mengulangi apa yang dia katakan. kata pada pertemuan puncak di Riyadh.[IT/r]