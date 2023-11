Biden Kalah di Kalangan Pemilih Muda, Menimbulkan Kekhawatiran Partai Demokrat

US President Joe Biden, standing among young voters

IslamTimes - Partai Demokrat meningkatkan kekhawatiran bahwa posisi Presiden AS Joe Biden di kalangan pemilih muda berada dalam bahaya setelah jajak pendapat yang dirilis minggu ini menunjukkan bahwa ia memiliki kesamaan dengan mantan Presiden Donald Trump di kalangan pemilih muda.

Survei yang dilakukan New York Times/Siena College yang dirilis pada Senin (13/11) menunjukkan Biden hampir sama dengan Trump di kalangan pemilih berusia di bawah 30 tahun, dengan 30 persen mendukung Biden dan 29 persen mendukung Trump. Tiga puluh empat persen mengatakan mereka mendukung kandidat independen Robert F. Kennedy Jr.Sementara itu, jajak pendapat Emerson College yang dirilis bulan lalu menemukan 45 persen pemilih berusia di bawah 30 tahun mendukung Trump, sementara 43 persen mengatakan mereka mendukung Biden.Data terbaru ini mengejutkan, mengingat kemenangan Biden atas Trump di kalangan pemilih muda pada tahun 2020. Menurut AP VoteCast, Biden memenangkan 61 persen pemilih berusia antara 18 dan 29 tahun.“Kaum muda yang kita kenal selalu sangat mandiri,” kata John Della Volpe, direktur jajak pendapat di Harvard Kennedy School Institute of Politics. “Para pemilih di sini lebih sinis, dan entah berapa banyak lagi kandidat independen, yang mana dalam kelompok generasi muda, kemungkinan besar akan lebih merugikan Biden daripada Trump.”Jajak pendapat ini dilakukan ketika Biden menghadapi reaksi keras dari para pemilih muda dan aktivis atas cara dia menangani perang Zionis ‘Israel’ di Gaza.Awal pekan ini, beberapa kelompok progresif, termasuk March for Our Lives, GenZ For Change, dan Sunrise Movement, menulis surat terbuka kepada Biden, memperingatkan cara Biden menangani perang 'Israel' di Gaza dapat menekan jumlah pemilih Milenial dan Generasi Z. datang tahun depan.[IT/r]