AS Memperingatkan 'Israel' Tentang Tindakan Militer di Lebanon Saat Hizbullah Membuat Kegelisahan Kedua Negara

IslamTimes - Menteri Perang AS Lloyd Austin memperingatkan Zionis ‘Israel’ agar tidak meningkatkan ketegangan dengan gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon di tengah serangan rezim Zionis di Jalur Gaza, menurut laporan Axios.

Peringatan Austin, yang disampaikan pada hari Sabtu (11/11), muncul di tengah kekhawatiran bahwa meningkatnya ketegangan di perbatasan yang memisahkan Lebanon dari Pendudukan Palestina dapat menyebabkan perang regional yang akan menyeret AS lebih jauh ke dalam konflik tersebut, menurut laporan tersebut.Sumber AS mengatakan Gedung Putih meminta Austin untuk mengungkapkan keprihatinannya kepada Menteri Perang Zionis Yoav Gallant mengenai meningkatnya provokasi di Lebanon, tambah Axios.Dalam pernyataan publik atas seruan Austin-Gallant, Pentagon mengatakan Austin “menekankan perlunya menahan konflik di Gaza dan menghindari eskalasi regional” tanpa secara spesifik menyebut Lebanon.Namun, dua sumber informasi AS dan Zionis ‘Israel’ mengatakan Austin secara khusus menyebutkan kekhawatiran mengenai aksi militer Zionis ‘Israel’ di Lebanon.Sumber Zionis ‘Israel’ bahkan mengatakan Austin meminta klarifikasi Gallant tentang serangan udara Zionis ‘Israel’ di Lebanon dan mendesak Zionis ‘Israel’ untuk menahan diri dari mengambil tindakan yang dapat menyebabkan perang habis-habisan antara rezim Zionis ‘Israel’ dan pejuang Hizbullah.Sementara itu, Gallant meyakinkan Austin bahwa ‘Tel Aviv’ tidak berusaha membuka front kedua di Lebanon dan mengesampingkan skenario seperti itu, menurut sumber Zionis ‘Israel’.Sejak awal agresi Zionis ‘Israel’ di Gaza pada tanggal 7 Oktober, konfrontasi setiap hari telah terjadi antara pasukan ‘Israel’ dan pejuang Hizbullah.Seorang perwira Hizbullah baru-baru ini mengatakan rekan-rekannya dalam gerakan perlawanan sepenuhnya siap menghadapi setiap serangan Zionis 'Israel' dan telah dimobilisasi di dua wilayah di perbatasan antara Lebanon dan wilayah yang diduduki Zionis 'Israel' pada tahun 1948, serta Dataran Tinggi Golan yang diduduki. dan wilayah Galilea.[IT/r]