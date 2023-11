WSJ: AS Kehabisan Sistem Pertahanan Udara 

US Army Patriot missile launchers at the Israeli Army’s Tel Yona base near Tel Aviv

IslamTimes - Lingkungan yang semakin tidak bersahabat di Timur Tengah telah mendorong Amerika untuk mengerahkan enam baterai tambahan sistem rudal MIM-104 Patriot, sehingga menggandakan jumlah total di wilayah tersebut, Wall Street Journal melaporkan pada hari Minggu (12/11). Pentagon sekarang kehabisan peralatan, kata surat kabar itu.

Kebutuhan baterai rudal di Timur Tengah dapat berdampak pada Ukraina, kata outlet berita tersebutRelokasi yang dilaporkan tersebut dilakukan di tengah serangkaian serangan rudal dan drone terhadap pangkalan militer Amerika di Irak dan Suriah, yang oleh Washington dikaitkan dengan pasukan proksi Iran. Baterai tambahan tersebut dikirim ke Bahrain, Kuwait dan Arab Saudi, yang menampung puluhan instalasi militer AS, kata WSJ, mengutip orang-orang yang mengetahui pengerahan tersebut dan iklan rekrutmen Pentagon untuk operator Patriot.Salah satu konsekuensi yang lebih nyata dari meningkatnya permintaan sistem pertahanan udara jarak jauh, seperti yang diidentifikasi oleh WSJ, adalah keputusan Washington untuk tidak mengirimkan baterai Patriot ke Dubai Airshow, yang dimulai pada hari Senin (13/11). Pentagon berencana menampilkan ketiga elemen utama sistem tersebut, termasuk peluncur, truk radar, dan stasiun komando, namun mengumumkan pengalihan perangkat kerasnya pada akhir Oktober.Baterai Patriot biasanya memiliki delapan peluncur, meskipun hingga 16 peluncur dapat dihubungkan dengan radar dan stasiun komando yang sama. Pentagon memiliki total 60 baterai, menurut WSJ, beberapa di antaranya dikerahkan di seluruh dunia, dari Jerman hingga Guam dan Korea Selatan. Washington telah mengizinkan beberapa sekutunya untuk membeli sistem tersebut.Dua baterai Patriot, satu disediakan oleh AS dan satu lagi oleh Jerman dan Belanda, dikerahkan di Ukraina awal tahun ini, dengan pengiriman tambahan dijanjikan oleh Berlin. Kemampuan sistem yang dirancang AS menjadi sasaran klaim yang bertentangan oleh Ukraina dan Rusia pada bulan Mei.Pemerintah Ukraina mengklaim bahwa baterai Patriot berhasil menembak jatuh rudal hipersonik Kinzhal di Kiev. Namun Moskow menolak anggapan ini, dengan mengatakan jumlah pencegatan yang diklaim lebih besar daripada jumlah Kinzhal yang dikerahkan oleh pasukan Rusia.Pada bulan yang sama, ada laporan kerusakan parah pada salah satu baterai, setelah kegagalan menghentikan serangan dengan rentetan 32 pencegat. Para pejabat AS mengatakan kepada media bahwa kerusakannya “kecil” dan dapat diperbaiki oleh Ukraina sendiri.The New York Times melaporkan bulan lalu bahwa para insinyur AS sedang mencari cara untuk memasangkan perangkat keras Amerika dan Ukraina ke dalam sistem “FrankenSAM”. Program ini mencakup upaya untuk menggunakan stasiun radar lama rancangan Soviet di Kiev untuk memandu rudal Patriot mencapai sasarannya.[IT/r]