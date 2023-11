Aktivis Berkumpul di Luar KTT APEC di San Francisco untuk Mengutuk Genosida Israel di Gaza

Pro-Palestinian demonstrator holds a mock body bag during the No to APEC protest

IslamTimes - Paduan suara yang mendukung perang Zionis Israel di Gaza mengumpulkan lebih banyak suara di Amerika Serikat, dengan para pengunjuk rasa, termasuk aktivis pro-Palestina, berbaris di Pertemuan Pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk menyerukan diakhirinya perang genosida Israel di Jalur Gaza yang terkepung.

Protes tersebut terjadi di kota San Francisco, AS, pada hari Minggu (12/11) ketika pertemuan puncak perdagangan global selama seminggu dimulai.Sambil mengibarkan bendera Palestina, para peserta membawa poster bertuliskan, “Stand with Palestine,” “Perlawanan terhadap pendudukan adalah hal yang dibenarkan,” dan “No Genocide APEC.”“Saya di sini untuk memprotes solidaritas terhadap warga Palestina yang telah menjalani 75 tahun pendudukan dan genosida serta pembersihan etnis,” kata pengunjuk rasa Eleonore Collet.“Ini benar-benar sebuah genosida, dan kami mendanainya di AS dan itu terasa sangat salah,” katanya. “Penyebab pembebasan masyarakat bersifat internasional, semua penyebab ini saling berhubungan.”Suzanne Ali, penyelenggara Gerakan Pemuda Palestina, mengatakan bahwa Washington perlu dimintai pertanggungjawaban karena memasok senjata ke Zionis Israel di tengah pembantaian di Gaza.Zionis Israel mengobarkan perang berdarah di Jalur Gaza pada 7 Oktober setelah Hamas melakukan operasi mendadak terhadap entitas pendudukan.Sejak dimulainya agresi, rezim Tel Aviv telah membunuh sedikitnya 11.180 warga Palestina di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai sekitar 28.200 lainnya.Mereka juga memberlakukan “pengepungan total” terhadap wilayah pesisir tersebut, memutus bahan bakar, listrik, makanan dan air bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di sana.Protes hari Minggu juga mencakup aktivis yang memprotes keuntungan perusahaan, pelanggaran lingkungan dan kondisi kerja yang buruk. Mereka menuntut para peserta forum APEC untuk menempatkan manusia dan bumi di atas bisnis.APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai forum untuk mempromosikan perdagangan, investasi dan pembangunan ekonomi antar negara di sekitar Samudera Pasifik. Dia memiliki 21 negara anggota, termasuk dua negara adidaya ekonomi terbesar di dunia – China dan Amerika Serikat.Konferensi tahunan para pemimpin APEC mempertemukan para kepala negara dan pemimpin ekonomi dan diplomatik terkemuka lainnya.[IT/r]