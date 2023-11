Rasis dan Genosida: Para Pemimpin dan Pemandu Sorak Zionis dengan Kata-kata Mereka Sendiri

Racist and genocidal Zionist leaders and cheerleaders in their own words

IslamTimes - Meskipun mereka menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk berpura-pura bahwa mereka adalah “demokrat” dan bukan rasis, kaum Zionis seringkali, terutama dalam situasi krisis, sangat jelas mengenai apa yang mereka yakini.

Kami melihat para pemukim secara teratur di jalan-jalan Palestina yang diduduki meneriakkan slogan-slogan provokatif seperti “semoga desa Anda terbakar”, dan “matilah orang-orang Arab” dan juga menyerukan Nakba kedua.Namun sifat Zionisme yang rasis dan genosida sangat menonjol.Berikut ini adalah serangkaian pernyataan yang menghasut dan sangat rasis dari Zionis, yang semuanya diucapkan setelah tanggal 7 Oktober 2023 dan peluncuran operasi Badai Al Aqsa (juga dikenal sebagai Banjir Al Aqsa) oleh perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas.“Saya telah memerintahkan pengepungan total di Jalur Gaza. Tidak akan ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada bahan bakar, semuanya ditutup. Kami memerangi hewan-hewan manusia.”Yoav Gallant, menteri urusan militer Israel, 9 Oktober 2023“Israel perlu meningkatkan tekanan kemanusiaan di Jalur Gaza sehingga pada akhirnya ratusan ribu warga Gaza yang lapar dan haus akan menerobos penyeberangan Rafah.”Tzachi Levi, Berita Nasional Israel, 20 Oktober 2023“Saya sangat bingung dengan keprihatinan terus-menerus yang ditunjukkan dunia… terhadap rakyat Palestina dan sebenarnya juga ditunjukkan terhadap hewan-hewan mengerikan yang tidak berperikemanusiaan yang telah melakukan kekejaman terburuk yang pernah terjadi pada abad ini.”Dan Gillerman, mantan duta besar Israel untuk PBB, 25 Oktober 2023“Kami adalah anak-anak terang, mereka adalah anak-anak kegelapan. Dan terang akan mengalahkan kegelapanBenjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, 25 Oktober 2023“Jangan tinggalkan batu di atas batu di Gaza. Gaza harus beralih ke Dresden, Ya! Pembakaran total, Tidak ada harapan lagi…. Musnahkan Gaza Sekarang! Sekarang!”Moshe Feiglin, pemimpin partai libertarian Zionis Zehut, mantan anggota Knesset, 26 Oktober 2023“Jika kita berurusan dengan manusia, kita akan mengirimkan bantuan kemanusiaan, tapi kita berurusan dengan hewan.”Rabi Meir Mazuz, Oktober 2023“Semua bangsa di luar sanalah yang bertanggung jawab. Tidak benar retorika mengenai warga sipil yang tidak sadar, tidak terlibat. Itu sama sekali tidak benar.”Presiden Israel Isaac Herzog, 12 Oktober 2023."Anda harus sangat berhati-hati. Izinkan saya memberi tahu Anda bahwa kami akan menyelesaikan perang ini, kami akan menang, karena kami lebih kuat. Setelah ini Rusia akan menanggung akibatnya. Rusia akan menanggung akibatnya. Rusia mendukung musuh-musuh Zionis Israel." . Rusia mendukung orang-orang Nazi yang ingin melakukan genosida terhadap kami. Dan Rusia akan menanggung akibatnya."Amir Weitmann, anggota senior Partai Likud, di RT, 19 Oktober 2023"Ini bukan Auschwitz – Ini Hamas! Kami tidak berperang melawan manusia - kami melawan monster! Zionis Israel tidak akan berhenti sampai Hamas dihancurkan! Inilah yang saya katakan di podium Majelis Umum ketika saya menunjukkan rekaman warga sipil Zionis Israel yang dibakar hidup-hidup oleh Hamas dan orang-orang biadab Hamas."Gilad Erdan, Duta Besar Israel untuk PBB, 26 Oktober 2023“Apakah Anda serius bertanya tentang warga sipil Palestina? Apa yang salah denganmu?"Mantan PM Israel Naftali Bennett di Sky News setelah ditanya - "Bagaimana dengan bayi di inkubator di Gaza yang alat bantu hidupnya dimatikan karena listrik diputus oleh Israel", 12 Oktober 2023"Saat ini, satu tujuan: Nakba! Nakba yang akan membayangi Nakba 48. Nakba di Gaza dan Nakba kepada siapa saja yang berani bergabung!"Ariel Kallner, Partai Likud, anggota Knesset“Bersikaplah penuh kemenangan dan habisi mereka dan jangan tinggalkan satupun. Hapus ingatan mereka. Hapus mereka, keluarga mereka, ibu mereka dan anak-anak mereka. Hewan-hewan ini tidak dapat hidup lagi.”Ezra Yachin, 95, mantan teroris Stern Gang, kini kembali bergabung dengan pasukan pendudukan. Oktober 2023Ini hanyalah contoh dari banyak pernyataan genosida yang dikeluarkan oleh para pemimpin dan pemandu sorak Zionis dalam sebulan terakhir saja.Masih banyak lagi yang dapat ditemukan online di berbagai topik, kompilasi, dan video bermanfaat.Epidemi pernyataan genosida pada periode setelah tanggal 7 Oktober telah mengejutkan dunia dan memang demikian adanya. Namun, tentu saja, Zionisme selalu menjadi sebuah ideologi dan gerakan praktis yang pada dasarnya bersifat rasis dan bersifat genosida.Untuk mendirikan “negara Yahudi” di Palestina yang bersejarah, Zionis menganggap perlu menemukan cara untuk melenyapkan penduduk asli baik dengan membunuh atau memaksa mereka pergi.Dalam bukunya yang terbit tahun 1896, The Jewish State, yang merupakan teks dasar gerakan rasis Zionis, Theodor Herzl menjelaskan bahwa gerakan Zionis harus meminta kekuatan kekaisaran Eropa untuk mendukung pembentukan "negara Yahudi" di Palestina.Untuk membantu meningkatkan dukungan terhadap Zionisme di kalangan imperialis Eropa, Herzl menampilkan Zionisme sebagai misi peradaban, dengan mengatakan, “Bagi Eropa, kami akan mewakili bagian dari penghalang terhadap Asia; kami akan menjadi pos terdepan peradaban melawan barbarisme."Selama perjalanannya ke Palestina pada tahun 1898, Herzl mengatakan bahwa “operasi drainase skala besar dan penghapusan rawa-rawa… dapat menjadikan [Palestina] layak huni [bagi orang Eropa]” dan bahwa, “Orang-orang Arab, yang kebal terhadap demam, mungkin digunakan untuk pekerjaan itu”.Ia melanjutkan dengan mengatakan, “Jika kita pindah ke wilayah yang terdapat hewan liar yang tidak biasa ditemui oleh orang Yahudi – ular besar, dll. – saya akan menggunakan hewan asli, sebelum memberi mereka pekerjaan di negara transit mereka [yaitu. sebelum mereka dideportasi], untuk pemusnahan hewan-hewan ini.”Pada bulan April 1905, dalam sebuah pembicaraan di Manchester, Inggris, ideolog Zionis terkemuka Zionis Israel Zangwill berkata, “[Kita] harus bersiap…. untuk mengusir dengan pedang suku-suku [Arab] yang ada di wilayah kekuasaan… atau untuk bergulat dengan masalah tersebut dari populasi asing yang besar, sebagian besar beragama Islam”.(Masalha, The Politics of Denial: Israel and the Palestine Refugee Problem, Pluto Press 2003: 15)Dewan Badan Yahudi menanggapi Komisi Peel tahun 1938 dengan membentuk Komite Perpindahan Penduduk, untuk merencanakan pemindahan wajib warga Palestina, yang akan dilakukan, seperti yang mereka katakan, bukan “dengan menyampaikan 'khotbah di atas gunung' tetapi dengan mesin- senjata”.(Porter et al. (eds), Faith in the Millennium Sheffield Academic Press 2001: 79)Kemudian, pada tahun 1941, Ben-Gurion, pemimpin Partai Buruh Zionis dan Perdana Menteri pertama entitas Zionis mengatakan, “Tidak mungkin membayangkan evakuasi umum [warga Palestina dari tanah air] tanpa paksaan dan paksaan yang brutal”. (Masalha: 19)Saat ini ‘kekerasan brutal’ terus berlanjut ketika Zionis mencoba menyelesaikan tugas mereka untuk melenyapkan penduduk asli dengan membunuh mereka atau dengan memaksa mereka keluar ke Sinai atau Yordania.Bukan hanya kaum “paling kanan”, bukan hanya kaum revisionis, bukan hanya kaum sentris, bukan hanya tradisi buruh Zionis, bukan hanya kaum Zionis “sosialis”.Zionisme pada dasarnya adalah ideologi rasis dan genosida. Itu harus diberantas.David Miller adalah produser dan salah satu pembawa acara acara mingguan Palestine Declassified dari Press TV. Dia dipecat dari Universitas Bristol pada Oktober 2021 karena pembelaannya terhadap Palestina.[IT/r]