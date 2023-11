Kelompok HAM AS Menuntut Biden karena 'Kegagalan Mencegah Genosida di Gaza'

Large numbers of bodies are piling up outside Al-Shifa hospital, which is Gaza’s biggest medical center

IslamTimes - Pengaduan federal telah diajukan terhadap Presiden AS Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan kepala Pentagon Lloyd Austin karena gagal “mencegah terjadinya genosida dan keterlibatan dalam perkembangannya.”

Kelompok kebebasan sipil di New York, Center for Constitutional Rights (CCR), mengajukan gugatan pada hari Senin (13/11) atas nama organisasi hak asasi manusia Palestina, warga Palestina di Gaza, dan warga AS yang memiliki kerabat di daerah kantong yang terkepung, yang telah menghadapi pemboman tanpa henti selama hampir 40 hari oleh pasukan Zionis Israel. Israel, yang secara militer dan finansial didukung oleh Amerika.“Berdasarkan hukum internasional, Amerika Serikat mempunyai kewajiban untuk mengambil semua tindakan yang tersedia untuk mencegah genosida. Namun, para Tergugat telah berulang kali menolak untuk menggunakan pengaruh mereka yang nyata dan besar untuk menetapkan kondisi atau membatasi pemboman besar-besaran Zionis Israel dan pengepungan total terhadap Gaza,” demikian bunyi gugatan tersebut.Mereka mengecam pemerintahan Biden karena menentang “gencatan senjata yang menyelamatkan jiwa dan pencabutan pengepungan” dan bahkan memveto “langkah-langkah PBB yang menyerukan gencatan senjata.”Keluhan tersebut mengatakan bahwa AS, sebagai sekutu terdekat Zionis Israel, pendukung terkuat, dan penyedia bantuan militer terbesar, dapat memberikan “efek jera terhadap pejabat Zionis Israel yang kini melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina.”“Sebaliknya, tindakan mereka untuk mendanai, mempersenjatai, dan mendukung kampanye pemboman massal dan menghancurkan Israel serta pengepungan total terhadap warga Palestina di Gaza merupakan kegagalan untuk mencegah berkembangnya genosida dan keterlibatan dalam perkembangannya.”Mereka juga mengkritik AS karena berulang kali menegaskan dukungannya kepada Israel bahkan setelah Menteri Urusan Militer Zionis Israel Yoav Gallant dilaporkan secara luas menyebut warga Palestina di Gaza sebagai “hewan manusia.”“Banyak pemimpin pemerintah Zionis Israel telah menyatakan niat genosida dengan jelas dan menerapkan karakterisasi yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, termasuk ‘manusia hewan’,” tulis CCR dalam keluhannya.Laporan tersebut mencatat bahwa “pernyataan niat” tersebut jika digabungkan dengan “pembunuhan massal” terhadap warga Palestina, akan mengungkapkan “bukti kejahatan genosida yang sedang berlangsung.”Menurut kementerian kesehatan yang berbasis di Gaza, lebih dari 11 ribu warga Palestina, termasuk 4.600 anak-anak dan lebih dari 3.000 wanita, telah terbunuh sejak 7 Oktober dan 29.000 lainnya terluka di tengah serangan brutal Zionis Israel terhadap wilayah pesisir tersebut.“Sejujurnya, sulit untuk mengingat kembali semua kejadian dalam beberapa minggu terakhir. Mereka membuka pintu ke neraka ketika saya mengingatnya,” kata Al-Najjar, seorang dokter magang berusia 24 tahun yang bekerja di Nasser Medical Complex di Khan Yunis, Gaza, dalam sebuah pernyataan.“Saya telah kehilangan lima sanak saudara, merawat terlalu banyak anak-anak yang merupakan satu-satunya yang selamat dari keluarga mereka, menerima jenazah rekan-rekan mahasiswa kedokteran dan keluarga mereka, dan melihat rumah sakit berubah menjadi tempat penampungan bagi puluhan ribu orang seperti kita semua. kehabisan bahan bakar, listrik, makanan, dan air. AS harus menghentikan genosida ini. Semua orang di dunia harus menghentikan ini.”Biden, yang didukung oleh hampir semua anggota Kongres dari Partai Republik dan sebagian besar Demokrat, sedang bersiap untuk mengirimkan bantuan militer senilai $14 miliar ke Israel.Gugatan tersebut juga menyerukan diakhirinya dukungan militer tahunan yang dikirimkan AS ke Israel.Laila al-Haddad, seorang warga negara AS dan salah satu penggugat dalam kasus tersebut, telah kehilangan lima kerabatnya di Gaza sejak Zionis Israel melancarkan serangannya.“Saya membayar Zionis Israel untuk membunuh sepupu dan bibi saya, tidak ada jalan lain,” katanya. “Uang pajak sayalah yang melakukan hal itu, yang mengirimkan bom-bom itu ke Israel untuk membunuh keluarga saya. Jadi saya merasa saya dan semua pembayar pajak Amerika lainnya memiliki tanggung jawab yang sangat unik untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan pejabat terpilih kita.”[IT/r]