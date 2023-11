Pentagon Akui Pasukan AS di Irak dan Suriah Diserang 55 Kali dalam Sebulan

US occupation troops in Iraq

IslamTimes - Departemen Perang Amerika Serikat pada hari Selasa (14/11) mengakui bahwa ada 55 serangan terhadap pasukan pendudukan AS di Irak dan Suriah selama sebulan terakhir, menyebabkan ‘cedera ringan’ pada hampir 60 personel AS.

Basis pendudukan koalisi pimpinan AS telah diserang oleh kelompok perlawanan setidaknya 27 kali di Irak dan 28 kali di Suriah sejak 17 Oktober, menurut Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh.Kelompok-kelompok perlawanan telah menyatakan bahwa operasi mereka terhadap pangkalan-pangkalan pendudukan AS adalah sebagai tanggapan atas dukungan Washington terhadap perang rezim Zionis ‘Israel’ di Gaza.Singh mengatakan kepada wartawan bahwa setidaknya 27 personel AS telah dievakuasi karena cedera otak traumatis akibat serangan tersebut, dan 32 lainnya telah dievakuasi karena cedera tidak serius. “Sampai hari ini, seluruh 59 orang telah kembali bertugas.”Sekitar 2.500 tentara pendudukan Amerika ditempatkan di Irak dan 900 di Suriah secara ilegal bertentangan dengan keinginan pemerintah kedua negara.[IT/r]