Media AS: Washington Diam-diam Meningkatkan Transfer Senjata ke “Israel” di Tengah Perang Gaza

Weapons Transfers to “Israel

IslamTimes - Amerika Serikat secara diam-diam telah meningkatkan bantuan militernya kepada entitas Zionis “Israel”, termasuk rudal dan peralatan yang lebih canggih, di tengah serangan brutal rezim pendudukan terhadap Jalur Gaza, menurut sebuah laporan.

Outlet berita Amerika Bloomberg mengatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Rabu (15/11) bahwa Pentagon telah “diam-diam” meningkatkan bantuan militer kepada entitas Zionis “Israel” dengan mengirimkan lebih banyak rudal berpemandu laser untuk armada tempur Apache rezim serta amunisi penghancur bunker. Cangkang 155mm, perangkat penglihatan malam, dan kendaraan tentara baru.“Pada akhir Oktober, misalnya, seluruh 36.000 butir amunisi meriam 30mm, 1.800 amunisi penghancur bunker M141 yang diminta, dan setidaknya 3.500 perangkat penglihatan malam telah dikirimkan,” kata laporan itu.Mengutip daftar internal Departemen Perang AS, outlet berita tersebut mengatakan, “Senjata sudah dikirim atau Departemen ‘Pertahanan’ sedang berupaya untuk menyediakannya dari timbunan di AS dan Eropa.”Pentagon sejauh ini menolak mengomentari laporan tersebut, namun mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “memanfaatkan beberapa cara – mulai dari saham internal hingga saluran industri AS – untuk memastikan ‘Israel’ memiliki sarana untuk mempertahankan diri.”Pernyataan tersebut mengatakan bahwa bantuan tersebut akan diberikan “hampir setiap hari,” dan bahwa AS dengan cepat memasok amunisi berpemandu presisi, bom berdiameter kecil, peluru artileri 155mm, dan amunisi lainnya kepada entitas tersebut selain pencegat Iron Dome dan peralatan pendukung medis.Laporan yang memberatkan ini muncul ketika entitas Zionis “Israel” terus membombardir Jalur Gaza yang terkepung, dan para pembela hak asasi manusia mendesak Washington, yang setiap tahun memberikan bantuan militer kepada Tel Aviv sebesar $3,8 miliar, untuk berhenti memberikan dukungan tegas kepada rezim apartheid Zionis “Israel” dan mengakhirinya. transfer senjatanya.Dalam sebuah surat pada hari Senin, lebih dari 30 organisasi bantuan menulis kepada Kepala Pentagon Lloyd Austin untuk mencegahnya mengirimkan peluru kaliber 155mm kepada entitas Zionis “Israel” karena tingkat “kerusakan tambahan” yang mereka alami.“Di Gaza, salah satu tempat yang paling padat penduduknya di dunia, peluru artileri 155 mm tidak pandang bulu,” kata organisasi tersebut. “Amunisi ini tidak terarah dan memiliki radius kesalahan yang tinggi,” karena seringkali mendarat 25 meter dari sasaran yang dituju.Entitas Zionis “Israel” mengobarkan perang brutal di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Palestina melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa terhadap entitas pendudukan.Sejak dimulainya perang, rezim Tel Aviv telah merenggut nyawa sedikitnya 11.500 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan menyebabkan lebih dari 29.000 lainnya terluka.Rezim Zionis “Israel” juga telah memberlakukan “pengepungan total” terhadap wilayah pesisir tersebut, memutus bahan bakar, listrik, makanan dan air bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di sana dalam kesengsaraan.[IT/r]