Prancis Menyerukan Penangkapan Bashar Assad

Syrian President Bashar Assad speaks at an event in in Damascus

IslamTimes - Hakim Perancis telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Presiden Suriah Bashar Assad dan pejabat senior lainnya di pemerintahannya atas tuduhan kejahatan perang, yang berasal dari dugaan serangan senjata kimia pada bulan Agustus 2013.

Presiden Suriah telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas dugaan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipilSurat perintah tersebut menuduh Assad, saudaranya Maher Assad, dan dua jenderal Suriah terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan atas dugaan peran mereka dalam serangan yang menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil di wilayah Douma dan Ghouta Timur yang dikuasai pemberontak selama perang berdarah, menurut laporan pada hari Rabu (15/11) oleh Reuters dan media lainnya.Paris, yang dulunya merupakan penguasa kolonial Suriah, mengklaim memiliki yurisdiksi internasional atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.Laporan media pada hari Rabu mengutip sumber peradilan yang tidak disebutkan namanya. Pengadilan Prancis telah menyelidiki serangan tahun 2013 sejak tahun 2021, dan surat perintah pengadilan menandai dakwaan internasional pertama atas insiden tersebut. Penyelidikan ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Pusat Kebebasan dan Ekspresi Media Suriah (SCM) dan Open Society Justice Initiative (OSJI), sebuah operasi yang dibentuk oleh Open Society Foundations milik miliarder sayap kiri George Soros.Presiden SCM Mazen Darwish menyebut surat perintah tersebut sebagai “kemenangan baru bagi para korban, keluarga mereka, dan para penyintas,” serta “sebuah langkah menuju keadilan dan perdamaian berkelanjutan di Suriah.” Assad telah berulang kali membantah tuduhan Barat bahwa ia menggunakan gas sarin dan senjata kimia lainnya terhadap rakyatnya sendiri.Pemerintahan Presiden AS saat itu, Barack Obama, mencoba menggunakan serangan tahun 2013 untuk membenarkan intervensi militer di Suriah, namun gagal ketika Menteri Luar Negeri John Kerry didesak oleh seorang wartawan tentang bagaimana Damaskus dapat menghindari respons seperti itu. Dia menjawab bahwa Assad harus menyerahkan semua senjata kimianya dan mengizinkan inspeksi internasional tanpa batas ke lokasi-lokasi di negara tersebut, yang menurutnya tidak mungkin dilakukan. Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung permintaan tersebut, dan pemerintah Suriah segera menyetujuinya.Tidak ada solusi seperti itu yang ditawarkan ketika pemerintah Suriah kembali dituduh melakukan serangan senjata kimia pada tahun 2017 dan 2018. Sebagai tanggapan, AS melancarkan serangan rudal terhadap sasaran pemerintah Suriah, dibantu oleh pasukan Prancis dan Inggris. Pelapor kemudian menuduh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) memalsukan laporan yang digunakan untuk membenarkan serangan rudal negara-negara Barat pada tahun 2018.Rezim Assad telah terlibat dalam perang saudara dengan pemberontak yang didukung oleh AS dan pemerintah asing lainnya sejak tahun 2011. Pemerintah telah mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar wilayah yang dikuasai pemberontak, sebagian besar berkat bantuan dari pasukan Rusia dan Iran. Pasukan AS secara ilegal menduduki wilayah kaya minyak di timur laut Suriah sejak tahun 2014.[IT/r]