Menlu: Iran Tidak Berada Dibalik Keputusan Front Perlawanan yang Menargetkan Pangkalan AS di Irak dan Suriah

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran mengatakan negaranya tidak berperan dalam operasi yang dilakukan kelompok perlawanan di Irak dan Suriah baru-baru ini di pangkalan-pangkalan yang dikelola AS.

"Kelompok-kelompok di Irak dan Suriah ini, yang menyerang kepentingan AS, telah mengambil keputusan mereka sendiri," Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan kepada CBS News dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Rabu (15/11).Menunjuk pada genosida entitas apartheid Zionis "Israel" terhadap warga Palestina di Jalur Gaza selama 41 hari terakhir, ia menyatakan penolakan keras Iran terhadap meluasnya perang ke wilayah lain di wilayah tersebut."Kami sebenarnya tidak ingin krisis ini meluas. Namun AS telah mengintensifkan perang di Gaza dengan memberikan dukungannya pada Zionis 'Israel'," diplomat terkemuka Iran itu menekankan.Amir Abdollahian menepis tuduhan bahwa Iran bertanggung jawab atas operasi pesawat nirawak di Laut Merah yang tampaknya menargetkan kapal perusak rudal AS.Sebuah pernyataan dari Pentagon mengklaim bahwa kapal perusak berpeluru kendali USS Thomas Hudner menembak jatuh drone tersebut pada Rabu (15/11) pagi, yang berasal dari Yaman, saat "menuju ke arah kapal tersebut."Namun Pentagon tidak mengatakan siapa yang diyakini menembakkan drone tersebut."Yaman membuat keputusannya sendiri dan bertindak secara independen," kata Amir Abdollahian.Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 8 November, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan penembakan jatuh pesawat tak berawak Amerika yang canggih saat pesawat tersebut beroperasi untuk mendukung rezim "Israel".Drone MQ-9 Reaper dijatuhkan menggunakan rudal permukaan-ke-udara saat pesawat tersebut terbang di wilayah udara di atas perairan teritorial Yaman.Pesawat itu diserang saat melakukan operasi "spionase permusuhan" dalam rangka dukungan militer Amerika Serikat terhadap rezim Zionis "Israel", tambah pernyataan itu.Amerika Serikat mendapati kepentingannya di wilayah tersebut mendapat serangan berulang kali, sejak entitas Zionis "Israel" melancarkan perang dahsyat di Gaza awal bulan lalu.Pangkalan AS di Suriah dan Irak telah diserang beberapa kali dengan drone dan roket, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi regional.Entitas apartheid Zionis "Israel" telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di wilayah pesisir, menargetkan rumah sakit, tempat tinggal, dan rumah ibadah, sejak gerakan perlawanan Palestina melancarkan operasi mendadak, yang dijuluki Operasi Badai al-Aqsa, melawan rezim tersebut pada tanggal 7 Oktober. .Menurut kementerian kesehatan yang berbasis di Gaza, setidaknya 11.500 warga Palestina, termasuk 4.710 anak-anak, tewas dalam serangan tersebut. Lebih dari 32.000 orang lainnya terluka.Tel Aviv juga telah memberlakukan "pengepungan total" terhadap Gaza, memutus bahan bakar, listrik, makanan, dan air bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di sana.Amerika Serikat, sekutu terbesar Zionis "Israel", telah memberikan senjata dan amunisi kepada rezim tersebut sejak dimulainya perang Gaza.Dewan Perwakilan Rakyat AS pada tanggal 2 November mengesahkan paket bantuan militer mandiri senilai $14,3 miliar untuk entitas Zionis "Israel". Namun undang-undang tersebut belum mendapat persetujuan Senat.Washington juga telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta rezim pendudukan untuk menghentikan agresinya.Dalam wawancaranya, Amir Abdollahian mengatakan operasi pejuang perlawanan adalah respons terhadap 75 tahun pendudukan Zionis "Israel"."Apa yang dilakukan Hamas didasarkan pada hak sahnya untuk membela diri," bantah menteri luar negeri Iran.Dia juga menegaskan kembali penolakan Iran terhadap pembunuhan perempuan dan anak-anak di mana pun.