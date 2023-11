China Mencap Biden ‘Tidak Bertanggung Jawab’

US President Joe Biden meets Chinese President Xi Jinping

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri China menggambarkan karakterisasi Joe Biden terhadap Xi Jinping sebagai “diktator” yang keliru dan tidak bertanggung jawab.

Presiden AS mengatakan dia tetap berpegang pada deskripsinya tentang Xi Jinping sebagai seorang “diktator,” beberapa jam setelah bertemu dengannya di San FranciscoNamun Presiden AS menggandakan penjelasannya, beberapa jam setelah bertemu dengan Presiden China di San Francisco pada hari Rabu (15/11).Biden ditanya dalam konferensi pers solo setelah pembicaraan apakah dia akan tetap menggunakan istilah “diktator” untuk menggambarkan Xi, seperti yang dia lakukan pada bulan Juni.“Lihat, dia. Dia seorang diktator dalam artian dia adalah orang yang menjalankan negara komunis yang didasarkan pada bentuk pemerintahan yang sama sekali berbeda dari kita,” jawabnya.Ketika ditanya tentang komentar Biden dalam konferensi pers pada hari Kamis (16/11), Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan pernyataan itu “benar-benar salah” dan bahwa Beijing keberatan dengan “manipulasi politik yang tidak bertanggung jawab” ini. Dia mengutuk upaya untuk “menaburkan perselisihan antara kedua negara.”Menjelang KTT, presiden AS dilaporkan mengkritik kepemimpinan Xi saat penggalangan dana. Biden mengklaim bahwa, dengan kepemimpinan Xi, China mempunyai “masalah nyata” dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah “contoh lain bagaimana pemulihan kepemimpinan Amerika di dunia mulai berjalan,” menurut laporan media.Mao bereaksi terhadap pernyataan tersebut pada hari Rabu, dengan menekankan bahwa rasa saling menghormati adalah “dasar” dalam membangun hubungan bilateral. Dia mengatakan semua negara mempunyai masalah, dan menyatakan harapannya bahwa Amerika dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya.Pemerintahan Biden telah membangun kebijakan luar negerinya berdasarkan gagasan konfrontasi global antara “negara demokrasi” dan “otokrasi,” dengan kategori yang terakhir mencakup negara-negara yang menentang pengaruh Washington, termasuk China dan Rusia.Pada bulan Maret, Biden menjadi tuan rumah acara yang disebut “KTT Demokrasi”, yang merupakan acara kedua yang sejenis. Pulau Taiwan yang dikelola sendiri oleh China termasuk dalam daftar tamu yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Beijing.[IT/r]