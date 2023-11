Surat dari Osama Bin Laden Menjadi Viral

Osama bin Laden describing the World Trade Center attack as commendable

IslamTimes - Lebih dari dua dekade setelah serangan yang memicu ‘Perang Melawan Teror’ AS, surat anti-Yahudi Osama Bin Laden yang membenarkan terorisme terhadap orang Amerika bergema di media sosial dan menangkap imajinasi para aktivis pro-Palestina di tengah perang Zionis Israel-Hamas.

Pembenaran mendiang jihadis atas serangan terhadap Amerika mendapat pujian dari TikTok di tengah perang Zionis Israel-HamasVideo dengan tagar “LettertoAmerica” telah dilihat lebih dari 13,5 juta kali di TikTok, tampaknya dimulai dengan postingan pada hari Selasa (14/11) oleh pengguna bernama Lynette Adkins. “Saya ingin semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan saat ini dan membaca – yang sebenarnya hanya dua halaman – bacalah ‘A Letter to America,’” katanya. “Dan tolong kembali ke sini dan beri tahu saya pendapat Anda karena saya merasa sedang mengalami, seperti, krisis eksistensial saat ini, dan banyak orang yang mengalaminya, jadi saya hanya perlu orang lain untuk merasakannya, juga."Pengguna lain bereaksi serupa terhadap surat yang baru ditemukan kembali, yang berusia lebih dari 20 tahun. Pengguna TikTok lainnya yang mengaku menderita “krisis eksistensial” mengatakan tentang surat tersebut, “Saya tidak akan pernah memandang kehidupan dengan cara yang sama; Saya tidak akan pernah memandang negara ini dengan cara yang sama.”Sementara itu, Senator AS Marco Rubio menyatakan dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter) bahwa reaksi tersebut menunjukkan simpati terhadap teroris: “Mereka sekarang memahami bahwa terorisme adalah metode perlawanan yang sah terhadap 'penindasan', dan Amerika pantas diserang pada 9/ 11.”Sekarang menjadi trending di media sosial (terutama TikTok) orang-orang mengatakan bahwa setelah membaca "Surat untuk Amerika" karya Bin Laden, mereka sekarang memahami bahwa terorisme adalah metode perlawanan yang sah terhadap “penindasan” dan Amerika pantas diserang dalam 9/11Kredit Video: @yasharpic .twitter.com/O5bemdTDzw– Marco Rubio (@marcorubio) 16 November 2023Bin Laden, yang menulis surat “kepada rakyat Amerika” pada tahun 2002, mengecam AS karena mendukung pendudukan Zionis Israel di wilayah Palestina dan berpendapat bahwa orang-orang Yahudi mengendalikan kebijakan, modal, dan media Amerika. “Pembentukan Zionis Israel adalah kejahatan yang harus dihapuskan,” tulisnya. “Setiap orang yang tangannya tercemar karena berkontribusi terhadap kejahatan ini harus menanggung akibatnya – dan membayar mahal.”Pendiri Al-Qaeda kemudian menyerukan agar darah warga Palestina dibalas. “Diperintahkan oleh agama dan intelektualitas kami bahwa kaum tertindas mempunyai hak untuk membalas agresi,” kata Bin Laden. “Jangan menunggu apa pun dari kami kecuali jihad, perlawanan, dan balas dendam. Apakah masuk akal untuk mengharapkan bahwa, setelah Amerika menyerang kita selama lebih dari setengah abad, kita akan membiarkannya hidup dalam keamanan dan perdamaian?”Surat kabar Guardian di Inggris telah memuat salinan surat tersebut sejak terjemahan bahasa Inggrisnya pertama kali diterbitkan pada bulan November 2002. Surat kabar tersebut menghapus dokumen tersebut pada hari Rabu (15/11). Juru bicara The Guardian mengatakan kepada Fox News bahwa surat kabar tersebut telah menghapus surat tersebut karena dibagikan secara luas di media sosial “tanpa konteks penuh.” Halaman tersebut sekarang tertaut ke artikel yang memberikan konteks.Adkins, pengguna media sosial yang memposting surat itu pada hari Selasa, menyertakan link di halaman TikTok-nya ke situs penggalangan dana untuk “hak-hak Palestina.” Situs tersebut menyerukan gencatan senjata dalam perang Yerusalem Barat dengan Hamas, dengan mengatakan bahwa warga Palestina di Gaza “hidup melalui genosida ketika Zionis Israel mengebom, membuat mereka kelaparan, dan membuat mereka terpaksa mengungsi.”[IT/r]