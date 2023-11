Biden Menandatangani RUU Pendanaan Tidak Termasuk Ukraina

US President Joe Biden

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang belanja sementara menjadi undang-undang pada hari Kamis (16/11), untuk menghindari kemungkinan terjadinya penutupan pemerintahan. Alokasi dana yang terbatas, yang tidak mencakup bantuan ke Ukraina, disahkan Senat pada hari Rabu (15/11).

Undang-undang bipartisan mengecualikan “pil racun” dan menjaga pemerintah AS tetap beroperasi hingga awal tahun 2024Undang-undang tersebut diusulkan oleh Ketua DPR Mike Johnson, seorang Republikan, yang mengandalkan Partai Demokrat untuk mendorongnya ke DPR meskipun ada keberatan dari sayap partainya yang lebih konservatif. Senat yang dikuasai Partai Demokrat mengesahkan RUU tersebut dengan suara 87-11 pada hari berikutnya.RUU sementara ini tidak mencakup pengeluaran untuk isu-isu penting, seperti aborsi, keamanan perbatasan, dan bantuan asing – untuk Ukraina, Zionis Israel, atau negara lain mana pun. Sebaliknya, mereka fokus pada menjaga agar departemen-departemen pemerintah tetap beroperasi pada tingkat mereka saat ini. Paket dua tingkat menyediakan pendanaan hingga 19 Januari dan 2 Februari, bergantung pada lembaganya. Batas waktu penutupan akan tiba pada tengah malam pada hari Jumat (17/11).“Karena kerja sama bipartisan, kami menjaga pemerintahan tetap terbuka tanpa pil beracun atau pemotongan program-program penting – sebuah hasil yang luar biasa bagi rakyat Amerika,” kata Pemimpin Mayoritas Chuck Schumer setelah dia dan rekan-rekan senatornya melakukan pemungutan suara untuk RUU tersebut.Masalah bantuan Ukraina berkontribusi terhadap kekacauan politik AS pada bulan September, yang mengakibatkan tergulingnya pendahulu Johnson, Kevin McCarthy, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penentang kebijakan Biden di Ukraina menuduh Biden membuat kesepakatan rahasia dengan Gedung Putih untuk memastikan bahwa Kiev pada akhirnya akan mendapatkan dana.Beberapa anggota Partai Republik menginginkan revisi terhadap bantuan Ukraina, dengan alasan bahwa bantuan tersebut kurang transparan dan prioritas AS lainnya lebih penting daripada mendukung pemerintah Ukraina.Johnson sebelumnya memicu kemarahan Gedung Putih ketika dia menolak permintaan Biden untuk menggabungkan bantuan Ukraina dengan bantuan untuk Zionis Israel dan Taiwan serta keamanan dalam negeri dan belanja bantuan darurat. Para pejabat senior AS telah memperingatkan bahwa tanpa bantuan Amerika, Kiev akan segera kalah dalam konflik dengan Moskow.Ketua baru tersebut menganggap RUU tersebut sebagai RUU terakhir yang dia setujui dan merupakan awal dari perselisihan besar dengan Senat mengenai anggaran AS untuk tahun 2024.Kritikus dari Partai Republik terhadap RUU tersebut mengatakan Johnson melakukan kesalahan dengan bersekutu dengan Partai Demokrat, namun setuju untuk memberinya waktu luang selama periode “bulan madu” dalam jabatannya. Anggota parlemen tersebut terpilih sebagai ketua parlemen tiga minggu lalu, setelah kebuntuan yang menegangkan, karena perwakilan Partai Republik tidak dapat menyetujui pengganti McCarthy.[IT/r]