Perlawanan Irak Menghantam dengan Tepat Pangkalan AS di Timur Tengah

Iraqi Resistance hits precisely US bases in Middle East

IslamTimes - {Izin untuk melawan dengan ini diberikan kepada mereka yang dilawan, karena mereka telah dianiaya. Dan Allah benar-benar Maha Mampu membantu mereka menang.}‎

Perlawanan Islam di Irak pada hari Jumat, 17/11/2023 mengeluarkan pernyataan berikut:‎Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha PenyayangMenanggapi kejahatan yang dilakukan musuh terhadap rakyat kami di Gaza:Pejuang Perlawanan Islam di Irak menargetkan pangkalan pendudukan AS di Harir di Irak utara dengan sebuah drone, yang langsung mengenai sasarannya.Pejuang Perlawanan Islam di Irak menargetkan pangkalan pendudukan AS di Ain al-Assad di Irak barat dengan dua drone yang langsung mengenai sasaran mereka.Pejuang Perlawanan Islam di Irak menargetkan pangkalan pendudukan AS di Tal Baidar di sebelah barat Hasakah Suriah dengan dua drone, yang langsung mengenai sasaran mereka.{Dan kemenangan tidak lain hanyalah dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.}Perlawanan Islam di Irak[IT/r]