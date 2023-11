Tenaga Kesehatan Indonesia Keluarkan 5 Pernyataan Sikap Respons Agresi Israel di Jalur Gaza

Islam Times - Dalam menghadapi agresi militer Israel di Gaza, Tenaga Kesehatan Indonesia bersatu dalam doa bersama dengan rakyat terdampak, sebagai respons terhadap serangan Israel yang telah berlangsung puluhan tahun.

Dalam kegiatan bertajuk “Time to Scream to the World Stop Genocide!! Leave Hospital alone” tersebut dr Sarbini mengatakan dengan doa yang dikirimkan tenaga kesehatan Indonesia akan menguatkan tenaga medis di Gaza, Palestina. Sarbini meyakini kemenangan bagi warga Palestina akan tiba dan penderitaan akan berakhir."Semoga doa ini dapat meluaskan kuburnya, menempatkannya di sisi yang mulia. Saya juga mengimbau relawan tenaga medis dan para medis di Indonesia dan dunia untuk tidak diam," ujar dia.Dr. Sarbini mengajak tenaga medis di seluruh dunia untuk tidak berdiam diri, berharap doa ini membawa keberkahan dan mengakhiri penderitaan, serta menyatakan kebanggaannya atas perjuangan tenaga medis Gaza sebagai teladan bagi rekan-rekan di Indonesia dan dunia.Berikut ini 5 pernyataan sikap tenaga medis Indonesia yang dibacakan dalam tiga bahasa yaitu Indonesia, Arab, dan Inggris:1. Menyampaikan duka mendalam atas gugurnya warga sipil akibat agresi membabi buta Israel di Jalur Gaza. Serangan bertubi-tubi sejak 7 Oktober 2023 lalu, telah menelan lebih dari 11.180 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 7.700 anak-anak dan perempuan, sementara lebih dari 28.200 orang lainnya terluka. Tindakan tersebut tak ubahnya genosida terburuk pada abad ini.2. Mengutuk serangan Israel terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan yang mengakibatkan terhentinya layanan total di sejumlah rumah sakit di Gaza. Total 22 rumah sakit dan 49 pusat kesehatan dipaksa berhenti beroperasi di Jalur Gaza akibat arogansi Israel. Serangan terhadap rumah sakit dan tenaga kesehatan adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional, sebagaimana termaktub dalam Konvensi Jenewa pertama tanggal 12 Agustus 1949 dan protokol tambahan 1977.3. Mendesak PBB, organisasi, dan komunitas kesehatan internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret dan segera untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas dan tenaga medis di Gaza serta memulihkan secepat mungkin layanan medis yang terhenti sekaligus membuka akses bantuan kesehatan berupa obat-obatan dan tim medis untuk membantu korban-korban terdampak serangan Israel.4. Meminta pemerintah untuk melakukan diplomasi secara tegas di kancah internasional untuk menekan Israel menghentikan agresinya di Gaza Palestina.5. Mengajak rekan sejawat medis untuk memberikan bantuan terbaik meliputi bantuan tenaga, dana, hingga doa untuk korban-korban serangan bengis Israel di Gaza.