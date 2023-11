Pejabat Hizbullah: Perlawanan Selalu Mengincar Medan Perang 

Member of Hezbollah’s Central Council Sheikh Nabil Qauok

IslamTimes - Anggota Dewan Pusat Hizbullah Sheikh Nabil Qauok menggarisbawahi dalam pidatonya bahwa kelompok perlawanan Lebanon adalah kelompok pertama yang mempertahankan Gaza di medan perang dalam perang yang sengit dan tak berkesudahan di sepanjang perbatasan dan sekitarnya. “Perlawanan selalu mengamati medan perang karena ini adalah tempat yang membentuk masa depan setelah agresi,” tambah pejabat senior Hizbullah itu.

Beliau lebih lanjut menggarisbawahi bahwa Perlawanan di Lebanon, melalui koordinasi dan integrasi dengan Perlawanan di Gaza, telah mencapai prestasi strategis, dan menekankan bahwa melalui perang ini, Hizbullah menghabiskan kemampuan militer dan intelijen musuh, serta seluruh sistem pemantauan dan mata-matanya. “Hizbullah juga mewajibkan pemukim untuk mengungsi dari permukiman mereka,” tambah Sheikh Qauok.Pejabat Hizbullah menyalahkan AS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian di Gaza. “Gedung Putih berlumuran darah anak-anak yang mati syahid di Gaza, dan AS menolak gencatan senjata demi tujuan kemanusiaan.”Namun, kami tidak menyalahkan AS seperti halnya kami menyalahkan sebagian besar negara-negara Arab dan Islam yang tidak bisa membuka satu pun perbatasan untuk mendukung dan membela rakyat Gaza, lanjut Sheikh Qauok.“Afiliasi AS di kawasan ini, baik itu kelompok Takfiri maupun negara-negara yang melakukan normalisasi, berada dalam posisi meninggalkan Palestina selamanya. Rakyat Palestina tidak bergantung pada resolusi atau organisasi internasional, namun pada kemauan, misil, dan senapan Perlawanan baik di Palestina, Lebanon, Yaman, Irak, atau Suriah,” simpul Sheikh Qauok.[IT/r]