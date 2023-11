Perlawanan Irak Kembali Menyerang Pangkalan Amerika, Sheikh Kaabi Menyerukan Pasukan Pro-AS untuk Tutup Mulut

Sheikh Akram Al-Kaabi, Secretary General of Nujaba Movement

IslamTimes - “Menanggapi kejahatan yang dilakukan musuh terhadap rakyat kami di Gaza, pejuang Perlawanan Islam di Irak menargetkan pangkalan pendudukan AS “Hareer” di Irak utara dengan sebuah drone, dan langsung mengenai sasarannya,” bunyi pernyataan itu.

Perlawanan Islam di Irak mengeluarkan pernyataan untuk mengumumkan serangan baru terhadap basis pendudukan AS.Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Gerakan Nujaba, Sheikh Akram Al-Kaabi, menggarisbawahi pentingnya serangan tersebut dalam mengusir pasukan pendudukan AS dari Irak dan Suriah dan mendukung perlawanan Palestina di Gaza.Syekh Al-Kaabi menambahkan bahwa beberapa pasukan pro-AS di Irak, yang dikenal lemah, lemah lembut dan tunduk kepada pasukan pendudukan, menyuarakan perlawanan mereka terhadap serangan-serangan tersebut.Tim-tim politik seperti itu mulai bergidik ketika mereka mengetahui bahwa pasukan pendudukan AS tidak dapat lagi menoleransi serangan Perlawanan dan, dengan demikian, akan mundur karena hasutan, kemiskinan, korupsi dan kesengsaraannya, menurut Syekh Al-Kaabi, yang menyerukan kepada pihak yang pro-AS. memaksa untuk tutup mulut.Syekh Al-Kaabi mengucapkan selamat kepada “saudara jihad” yang telah dikenai sanksi oleh pemerintah AS, dan menekankan bahwa nama mereka kini ada dalam daftar kepahlawanan kulit putih.[IT/r]